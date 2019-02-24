عفو ملكي عن مصريين موقوفين في السعودية

دبي - بواسطة محمد فارس © Other-spa.gov.sa اللقاء الذي جمع الملك سلمان بالرئيس المصري

وجاء في وكالة الأنباء السعودية واس أن القرار الملكي يأتي تقديرا من خادم الحرمين الشريفين للشعب المصري الشقيق، وبالتزامن مع الزيارة الرسمية التي يقوم بها العاهل السعودي إلى جمهورية مصر العربية.

وسيتم الإفراج عن الموقوفين المصريين في عدد من القضايا المتنوعة وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات ذات الصلة المعمول بها أو مخالفين لقواعد الإقامة غير القادرين على سداد الغرامات المقررة ـ نظاماً ـ بما يمكنهم من العودة إلى بلادهم.

وستتولى السفارة المصرية في المملكة متابعة ذلك مع الجهات المعنية بما يكفل سرعة عودتهم إلى مصر.

وثمن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي المبادرة الملكية والتي تعكس اهتمام القيادة السعودية والرعاية البالغة لمصر، حكومة وشعباً.