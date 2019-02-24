شرطة أبوظبي تستعيد ذكرى تخريج فوج زايد الأول 1969

أبوظبي (الاتحاد)

احتفلت شرطة أبوظبي، مساء الجمعة، بذكرى تخريج أول دفعة شرطية نظامية متدربة أمنياً (فوج زايد الأول)، وذلك في قلعة المربعة بمدينة العين، برعاية معالي اللواء الركن طيار فارس خلف المزروعي قائد عام شرطة أبوظبي.

وحضر الحفل، معالي زكي أنور نسيبة وزير دولة، واللواء سعيد سيف النعيمي مدير قطاع المالية والخدمات، واللواء حماد أحمد الحمادي مدير قطاع أمن المجتمع، والرائد الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان المشرف العام على الموروث الشرطي ومدير إدارة الدوريات الخاصة بشرطة أبوظبي.

كما حضره عدد من ضباط الرعيل الأول والمتقاعدين، وهم: الفريق متقاعد محمد خميس الجنيبي، واللواء متقاعد عبدالرحمن سعيد النقبي، ومؤسس موسيقى شرطة أبوظبي العميد متقاعد إسحق سليمان محمد.

وألقى اللواء متقاعد أحمد سعيد المهري -الأول على المجموع العام ضمن خريجي فوج زايد الأول- كلمة عبر فيها عن بالغ سعادته بما حققته شرطه أبوظبي من إنجازات.

وتطرق إلى بدايات تأسيس مدارس الشرطة، مشيراً إلى أنه كان الأول على المجموع العام وتشرف بالسلام على المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه».

وكانت فعاليات المهرجان بدأت بالسلام الوطني وتلاوة آيات من القرآن الكريم، وقدمت شرطة أبوظبي (أوبريت) وطنياً بعنوان «الشرطة نواتها وتعليمها» من فكرة وإعداد حميد عبدالله المزيني وتأليف وإخراج علي سليمان العيسائي.

وبدأ الأوبريت بظهور الراوي، وهو يرتدي الزي الأول لشرطة أبوظبي، ليتحدث عن بدايات التأسيس في عام 1957، وجسد من خلال مشهد حي رفع علم الشرطة الأول أمام مقر دائرة الشرطة «قديماً» المقابل لقصر الحصن في أبوظبي، واختتم الأوبريت بظهور الراوي مرة أخرى قائلاً: هكذا عشنا محطات مضيئة من تطور شرطة أبوظبي التي شهدت بداياتها مراحل مهمة في تاريخنا المعاصر برعاية القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، زايد الخير والمحبة والتسامح الذي جعل من الإمارات بلد التعايش للعديد من الجنسيات ومختلف الديانات، وباتت دولة حاضنة لقيم التسامح والسلم والأمان.

وقدم عناصر من المستجدين بمدارس الشرطة فكرة للجمهور من خلال عرض تجسيدي عن كيفية تسلم مناوبة العمل في قلعة المربعة التي تسلمتها شرطة أبوظبي عام 1959، كما قدمت موسيقى الشرطة بزيها الأول معزوفات موسيقية وسط إعجاب الجمهور.

كما تم تقديم عرض عن قصة تأسيس مدرسة الشرطة في 1967، من خلال حصة تدريبية لأول دورة نظامية متدربة أمنياً «فوج زايد الأول»، وبعدها تم تجسيد تخرج أول دورة نظامية متدربة أمنياً بالزي الثاني لشرطة أبوظبي، ومحاكاة تخريج أول قوة شرطية نظامية متدربة أمنياً أطلق عليها في الثاني والعشرين من فبراير عام 1969 اسم (فوج زايد الأول)، عرفاناً بجهود القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» والذي شهد تخريج هذه القوة التي انقسمت إلى سريتين الأولى مكونة من 83 فرداً والثانية من 113.

وقدمت مستجدات الشرطة عرضاً يحكي عن أول دفعة من الشرطة النسائية في عام 1978.