بوخارست (وام) التقى الدكتور أحمد عبد الله سعيد المطروشي سفير الدولة لدى رومانيا بمعالي مونيكا غيورغيتسا، وزيرة الدولة للشؤون الدولية بوزارة الخارجية الرومانية في مقر الوزارة في العاصمة بوخارست.

وتم خلال اللقاء الذي جرى في إطار لقاءاته بالمسؤولين الرومانيين مناقشة سبل تنمية العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تم التأكيد على تطوير التعاون الراهن بين البلدين الصديقين في المجالات المختلفة ذات الاهتمام المشترك لتعزيز مصالح الطرفين.

كانت هذه تفاصيل خبر سفير الدولة يلتقي وزيرة رومانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.