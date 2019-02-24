الشيوخ يعزون أبناء عبدالله بن غليطة الغفلي في وفاة والدتهم

عجمان (وام)

قدم سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، واجب العزاء إلى كل من حسن عبدالله بن غليطة الغفلي، وحمد عبدالله بن غليطة الغفلي، السكرتير الخاص لصاحب السمو حاكم عجمان، عضو المجلس الوطني الاتحادي، وطارق عبدالله بن غليطة الغفلي، مدير مكتب حاكم عجمان، ومحمد وراشد عبدالله بن غليطة الغفلي، في وفاة المغفور لها والدتهم.

كما قدم واجب العزاء، الشيخ فيصل بن صقر القاسمي، رئيس مجلس إدارة شركة الخليج للصناعات الدوائية جلفار، والشيخ محمد بن راشد بن مانع آل مكتوم، والشيخ فيصل بن خالد القاسمي، ومعالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية، ومعالي اللواء الركن عبدالله مهير الكتبي، قائد الوحدات المساندة.

وأعرب سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي والشيوخ والمعزون، خلال زيارتهم مجلس العزاء بمنطقة الصفيا في عجمان، عن خالص تعازيهم ومواساتهم لأبناء وأسرة الفقيدة، سائلين العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

وقدم واجب العزاء، الشيخ جمال بن صقر بن سلطان القاسمي، رئيس اللجنة العليا المنظمة لسباق الهجن في رأس الخيمة، والشيخ سلطان بن جمال بن صقر القاسمي، مدير إدارة شؤون المواطنين في الديوان الأميري برأس الخيمة، والشيخ أرحمة بن سعود بن خالد القاسمي، مدير القسم الإعلامي لمكتب سمو ولي عهد رأس الخيمة، والشيخ محمد بن سعود بن خالد القاسمي، والشيخ صقر بن جمال بن صقر القاسمي.

وقدّم سمو الشيخ عبدالله بن راشد المعلا، نائب حاكم أم القيوين، والشيخ مروان بن راشد المعلا، واجب العزاء إلى كل من حسن عبدالله بن غليطة الغفلي، وحمد عبدالله بن غليطة الغفلي، السكرتير الخاص لصاحب السمو حاكم عجمان، عضو المجلس الوطني الاتحادي، وطارق عبدالله بن غليطة الغفلي، مدير مكتب حاكم عجمان، ومحمد وراشد عبدالله بن غليطة الغفلي في وفاة المغفور لها والدتهم.

كما قدم واجب العزاء الشيخ عبدالله بن أحمد المعلا، والشيخ اللواء سلطان بن عبدالله النعيمي، القائد العام لشرطة عجمان، ومعالي أحمد جمعة الزعابي، وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد في وزارة شؤون الرئاسة.

وأعرب الشيوخ والمسؤولون خلال زيارتهم مجلس العزاء بمنطقة الصفيا في عجمان عن خالص تعازيهم ومواساتهم لأبناء وأسرة الفقيدة، سائلين العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

وقدم سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، واجب العزاء إلى كل من حسن عبدالله بن غليطة الغفلي، وحمد عبدالله بن غليطة الغفلي، السكرتير الخاص لصاحب السمو حاكم عجمان، عضو المجلس الوطني الاتحادي، وطارق عبدالله بن غليطة الغفلي، مدير مكتب حاكم عجمان، ومحمد وراشد عبدالله بن غليطة الغفلي في وفاة المغفور لها والدتهم.

وأعرب سموه، خلال زيارته أمس، مجلس العزاء بمنطقة الصفيا في عجمان، يرافقه الشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي عن خالص تعازيه ومواساته لأبناء وأسرة الفقيدة، سائلاً العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

كما قدّم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، واجب العزاء إلى كل من حسن عبدالله بن غليطة الغفلي، وحمد عبدالله بن غليطة الغفلي، السكرتير الخاص لصاحب السمو حاكم عجمان، عضو المجلس الوطني الاتحادي، وطارق عبدالله بن غليطة الغفلي، مدير مكتب حاكم عجمان، ومحمد وراشد عبدالله بن غليطة الغفلي في وفاة المغفور لها والدتهم.

وأعرب معاليه خلال زيارته صباح أمس مجلس العزاء بمنطقة الصفيا في عجمان عن خالص تعازيه ومواساته لأبناء وأسرة الفقيدة، سائلاً العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.