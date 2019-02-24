500 خريج في الدفعة الأولى من «المبرمج الإماراتي» بالظفرة

أبوظبي (وام)

نظم صندوق الوطن بالتعاون مع شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» وبالشراكة مع دائرة التعليم والمعرفة بأبوظبي حفل تخريج الدفعة الأولى من المشاركين في مبادرة «المبرمج الإماراتي» في منطقة الظفرة والتي تضم 500 طالب وطالبة في المدارس المجتمعية بمنطقة الظفرة.

شهد الحفل الذي أقيم في مدينة الرويس معالي الفريق ضاحي خلفان تميم رئيس مجلس إدارة الصندوق وغنام بطي المزروعي مدير دائرة الموارد البشرية والشؤون الإدارية في أدنوك.

وتهدف مبادرة «المبرمج الإماراتي» إلى توفير بيئة محفزة لطلاب وطالبات المدارس تمكنهم من اكتساب مهارات تكنولوجية متقدمة وذلك عبر مراحل متكاملة من شأنها المساهمة في تعزيز المهارات الإبداعية لدى الناشئة والمساهمة في تطوير قدراتهم لتكونوا على جاهزية تامة للتعامل مع متغيرات سوق العمل في المستقبل. وقال معالي الفريق ضاحي خلفان تميم رئيس مجلس إدارة الصندوق أننا اليوم نسجل إنجازاً جديداً يضاف إلى مسيرة إنجازات صندوق الوطن في ترجمة رؤى القيادة الرشيدة في إعداد وتأهيل قادة المستقبل في مختلف المجالات فهذه الكوكبة من المواهب والكفاءات تمتلك الآن المعرفة والمهارات التي تجعلها قادرة على مواكبة المتغيرات في سوق العمل بالمستقبل وتمكنها من المساهمة في تحقيق توجهات حكومة دولة الإمارات ببناء اقتصاد معرفي متوازن ومستدام للأجيال الحالية والمستقبلية يعزز تقدمها على جميع المؤشرات. و قال غنام المزروعي مدير دائرة الموارد البشرية والشؤون الإدارية بأدنوك أنه تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة ببناء وتطوير قدرات الشباب يأتي تخريج هذه الدفعة من طلبة «المبرمج الإماراتي» ليعكس الجهود الدؤوبة لأدنوك بالتعاون مع شركائها لتزويد المواهب الوطنية الشابة بالخبرات التي تمكنهم من توظيف التكنولوجيا الحديثة ومجالات الأعمال.

وتقدم بالتهنئة للخريجين على استكمالهم للبرنامج معرباً عن ثقته بأنهم ومن خلال الخبرات والمهارات التي اكتسبوها سيكون لهم مساهمة محورية في دفع عجلة التنمية المستمرة التي تشهدها منطقة الظفرة وبناء الاقتصاد القائم على المعرفة في دولة الإمارات