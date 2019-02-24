بدء العد التنازلي لـ «حصن الاتحاد 5» بعجمان

عجمان (وام)

تواصل القوات المسلحة متابعة تحضيراتها واستعداداتها النهائية مع بدء العد التنازلي لانطلاقة النسخة الخامسة من العرض العسكري «حصن الاتحاد 5» الذي تستضيفه إمارة عجمان في الأول من مارس المقبل بمنطقة الزوراء تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، ويهدف العرض إلى إظهار القدرات المتطورة لقواتنا المسلحة، وما يتمتع به أفرادها من شجاعة وإقدام وتفان، ومهارات وخبرات ميدانية، بالإضافة إلى ما تمتلكه من معدات وتقنيات حديثة ما جعل منها درعاً واقية للوطن تحمي مكتسباته، وتعزز التنمية المستدامة وتصون مسيرته الاتحادية في مواجهة التحديات والتهديدات التي تعصف بمنطقتنا والعالم أجمع. ونبهت القوات المسلحة الجمهور الكريم إلى توقع الأصوات العالية بمنطقة الزوراء وما حولها نظراً لاستعدادات العروض والصادرة عن حركة طائرات الهليكوبتر والطائرات المقاتلة وناقلات الجند المدرعة. ويجسد العرض العسكري الشجاعة والتفاني والمهنية العالية التي يتمتع بها منتسبو القوات المسلحة، ويشتمل على العديد من الفعاليات والمحاور التي يأتي من ضمنها التدريبات العسكرية المشتركة لمختلف تشكيلات القوات المسلحة الإماراتية، بهدف إبراز التكامل والانسجام. وينفذ «حصن الاتحاد 5» وحدات رئيسة من القوات البرية والجوية وحرس الرئاسة لإظهار القوة العسكرية الضاربة ذات القدرة على القيام بمهام التدخل السريع بمرونة وكفاءة عالية، وكذلك القدرة على تنفيذ نطاق واسع من العمليات العسكرية للدفاع عن الوطن وحماية أمنه. ووجهت اللجنة المنظمة للعرض العسكري دعوة عامة ومفتوحة إلى الجمهور الكريم لمشاركة أبناء القوات المسلحة مشاعر الفخر وروح الوحدة والاعتزاز بجيشهم الباسل المقدام حامي حمى الوطن وأمنه ومكتسباته.

ودعت إلى أهمية التزام الجمهور الكريم بالتعليمات الخاصة بحضور الحدث والاطلاع على خريطة الوصول إلى العرض العسكري.