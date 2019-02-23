الامارات | منح 284 قطعة أرض سكنية لمواطني الشارقة

شكرا لقرائتكم خبر عن منح 284 قطعة أرض سكنية لمواطني الشارقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أقرت اللجنة المؤقتة لتخصيص الأراضي برئاسة سعادة وليد فلاح المنصوري، منح 284 قطعة أرض سكنية لمواطني الشارقة، فيما اعتذرت عن 18 فقط، لعدم استيفاء الشروط، وذلك خلال الاجتماع الذي عقد، مؤخراً، في مقر دائرة التخطيط والمساحة بالشارقة.

وأكد وليد بن فلاح المنصوري رئيس اللجنة المؤقتة لتخصيص الأراضي، أن اللجنة ناقشت 302 طلباً مقدماً من مواطني الشارقة، وقررت اعتماد 284 قطعة أرض سكنية جديدة للمواطنين في مدينة الشارقة – والمناطق الوسطى والشرقية، إضافةً إلى مدن كلباء وخورفكان ودبا الحصن، والتي استوفت المتطلبات الخاصة بمنح الأراضي في الإمارة، فيما اعتذرت عن 18 فقط لعدم استيفاء شروط التخصيص.

وأوضح أن اللجنة ناقشت كذلك أفضل السبل لتلبية احتياجات الأهالي من الأراضي السكنية، بما ينسجم مع توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتعليمات سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، والمتابعة الحثيثة من قبل المجلس التنفيذي، بتلبية احتياجات المواطنين من الأراضي وتوفيرها لهم وفق إجراءات عمل متطورة وسريعة ومبسطة.

كما أشار إلى أن اللجنة استعرضت نتائج الاجتماع الأخير مع دائرة التخطيط والمساحة والدور الإيجابي والمحوري الذي تقوم به الدائرة في دعم أعمال اللجنة، وبما يساهم بشكل إيجابي في تحقيق الاستقرار الأسري للمواطنين وتعزيز الخدمات المجتمعية بمزيد من المرافق والخدمات للوصول إلى مجتمع سعيد ينعم أفراده بكل مقومات الراحة والاستقرار النفسي والأسري.