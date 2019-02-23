"لاري كينغ" ضيف الشارقة خلال المنتدى الدولي للاتصال الحكومي 2019

يحل لاري كينغ الإعلامي الأمريكي، وأحد أهم رواد الإعلام المؤثرين حول العالم، ضيفاً على المنتدى الدولي للاتصال الحكومي في دورته الثامنة، الذي ينظمه المركز الدولي للاتصال الحكومي، في مركز إكسبو الشارقة يومي 20 21 مارس المقبل، تحت شعار "تغيير سلوك ...تطوير إنسان".

ويشارك كينغ الملقب بـ "سيد الميكروفون"، الذي قضى 60 عاماً من عمره في الإعلام المرئي والمسموع في إحدى الجلسات الملهمة الرئيسية خلال المنتدى التي يديرها الشيخ سلطان بن سعود القاسمي، المحاضر في مجلس دراسات الشرق الأوسط، جامعة ييل.

واستطاع كينغ، الذي يمتلك موهبة وكفاءة وإرادة صلبة حولته من عامل تنظيف في استوديو إذاعي إلى علامة فارقة في الإعلام العالمي، نشر أفكاره حول مجموعة واسعة من الموضوعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تركت تأثيراً كبيراً في سلوكيات أجيال من الشباب حول العالم، من خلال برنامجه الأسبوعي "لاري كينغ لايف" الذي قدمه دون توقف على مدار 35 عاماً عبر القناة الأشهر في العالم "سي إن إن".

وتحمل مسيرة كينغ المهنية أمام الميكروفون أكثر من 50 ألف مقابلة للتعرف على أفكار رؤساء دول، وقادة حكومات، ومشاهير سينمائيين، ونجوم رياضيين، وهو ما دفع إدارة المنتدى الدولي للاتصال الحكومي في الشارقة لاختياره ضمن ضيوف الدورة الثامنة التي تركز على نظريات تغيير السلوك باعتبارها جزءاً محورياً من استراتيجيات الاتصال الحكومي.

الانطلاقة الأولى لـ"كينغ" كانت في العام 1957 من إذاعة "وايدو" الصغيرة في مدينة ميامي، حيث تمت الاستعانة به كبديل مؤقت لأحد مذيعي الفترة المباشرة، بعد أن قدم استقالته بشكل مفاجئ تاركاً الفرصة لـ "كينغ" ليحقق حلمه وشغفه للعمل بالإذاعة.

وعلى الرغم من تقاعده في العام 2010 من الشاشة التي قدمته للعالم عبر تقديم أهم الأعمال والبرامج التي لاقت متابعة منقطعة النظير، إلا أن التقاعد لم يستمر طويلاً فسرعان ما عاد ليطلق في العام 2012 سلسلة جديدة من الحوارات على الإنترنت عرضتها قنوات فضائية عدة، كما أصبح مستخدماً نشطًا لمواقع التواصل الاجتماعي للتواصل مع الملايين حول العالم، انطلاقاً من إدراكه للتأثير الكبير الذي تحدثه وسائل التواصل الاجتماعي في سلوكيات الأفراد والجماعات والمؤسسات، وهو ما سيشكل جزءاً من تجربته التي سيعرضها خلال مشاركته في المنتدى.

غيرت مسيرة لاري كينغ المهنية في سلوكيات وأدبيات العمل الإعلامي ذاته، إذ يعود له السبق في السماح بمداخلات واتصالات هاتفية لبرنامجه من أنحاء العالم أثناء بثه المباشر ما أصبح سمة معظم البرامج الحوارية الشهيرة حالياً، كما تميز أسلوبه بالأسئلة المباشرة والقصيرة، وعدم الاستعانة بمذكرة تحوي الأسئلة الموجهة للضيف، وعدم مقاطعة محدثه إلا في حالات نادرة، فكان برنامجه نموذجاً، في عرض المشكلات وطرح الحلول المجتمعية وإشراك أفراد المجتمع في وضع الخطط والاستراتيجيات الحكومية، وهو ما سيشكل جزءاً من محاور الجلسة الحوارية التي سيشارك فيها "كينغ" في المنتدى ضمن عدة جلسات تتناول دور الاتصال الحكومي في إحداث التغيير اللازم عند الإنسان، وتمكينه للاستفادة من جهود التنمية التي تبذلها حكومات العالم.

والجدير بالذكر أن المنتدى الدولي للاتصال الحكومي، على مدار الأعوام السبعة الماضية، تمكن من تحقيق العديد من الإنجازات المهمة التي تستهدف بناء منظومة متميزة في فكر الاتصال الحكومي وتطوير القطاع محلياً ودولياً منها إنشاء اللجنة الأكاديمية للمنتدى الدولي للاتصال الحكومي، وإطلاق جائزة الشارقة للاتصال الحكومي. وقد أصبح المنتدى مرجعاً موثوقاً لدراسات الحالات العالمية في الاتصال الحكومي، كما ساهم في دعم جهود الجهات الحكومية في تطوير فكر الاتصال الحكومي والتعامل مع التحديات، بالإضافة إلى إعداده للبرامج التدريبية المختلفة من قبل خبراء دوليين للجهات المعنية في الاتصال الحكومي بإمارة الشارقة، وتشجيع الطلاب الجامعيين على التخصص في المجالات المرتبطة بالاتصال الحكومي.