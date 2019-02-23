الغرفة التجارية العربية البرازيلية تفتتح مكتبها الدولي الأول في دبي.

أعلنت الغرفة التجارية العربية البرازيلية عن افتتاح أول مكتب لها في دبي خلال حفل خاص أقيم في فندق كونراد. وسيعمل المكتب الأول في الشرق الأوسط، على تلبية احتياجات ومتطلبات الشركات التابعة لعملاء وشركاء الغرفة، إضافة إلى مساعدة رجال الأعمال البرازيليين العاملين في المنطقة العربية وتوفير الدعم الأساسي للمستثمرين العرب الراغبين في القيام بأعمال تجارية في البرازيل.

وتوقع مسؤولون كبار في غرفة التجارة العربية البرازيلية، أن يحقق المكتب الجديد سرعة وزيادة في الدعم التقني والخدمات المقدمة للأعضاء، مما يزيل العوائق والعقبات أمام رجال الاعمال ويساعدهم على تبديد المخاوف وممارسة الأعمال التجارية بسهولة في المنطقة العربية. ويقدم المكتب في الوقت نفسه، المساعدة والدعم المطلوبين لرجال الأعمال، مما يعزز نشاط التصدير، خاصة وأن الشركات تتجه نحو تبني حلول لخفض التكاليف وتسريع الإجراءات الروتينية.

من جانبه قال روبنز حنون، رئيس غرفة التجارة العربية البرازيلية: "يسرنا أن نفتتح أول مكتب دولي للغرفة، يتميز بموقعه الاستراتيجي في دولة الإمارات العربية المتحدة وفي إمارة دبي تحديداً، حيث سنتمكن عبره من مساعدة الشركات البرازيلية على تجاوز المعوقات المحلية، وتقديم الدعم المطلوب للشركات العربية الراغبة في تأسيس وتوسعة أعمالها في البرازيل. وستتمكن غرفة التجارة العربية البرازيلية عبر هذا المكتب، من تعزيز حضورها القوي والفاعل في المنطقة العربية، ملتزمة برؤيتها الاستراتيجية في تعزيز ودعم العلاقات بين البرازيل والعالم العربي."

وسيوفر مكتب، مجموعة من الخدمات الأساسية، تشمل تحديد الشركاء التجاريين وفرص العمل؛ إضافة إلى دراسات الجدوى والتحليلات المحتملة المخصصة للاستثمار، والاستشارات الجمركية؛ والترويج لمنتجات وخدمات أعضاء الغرفة في مختلف وسائل الإعلام العربية والبرازيلية؛ والمساعدة في تنظيم المعارض التجارية، فضلاً عن تسهيل قيام النشاطات التفاعلية بين رجال الأعمال وعقد المحاضرات؛ وتنظيم البعثات التجارية؛ وتعزيز شبكة التواصل بين الشركات العربية والبرازيلية والحكومات والمؤسسات الأخرى؛ إضافة إلى توفير خدمة مصادقة الوثائق، وخدمات الترجمة البرتغالية - العربية.

واختتم حنون قائلاً: "من المتوقع أن يساهم المكتب الجديد في توثيق العلاقات وتعزيز التعاون مع أعضاء الغرفة، مما يتيح الفرصة أمامنا لمساعدتهم في إدارة الحالات التي تنذر باندلاع أزمات، وتخطي المشكلات ومعالجة القضايا في المنطقة، فضلاً عن تزويدهم بأفضل الخدمات الجديدة."