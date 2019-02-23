Visa تتيح خدمة Apple Pay لـحاملي بطاقاتها في المملكة العربية السعودية

أعلنت شركة Visa العالمية الرائدة في مجال تكنولوجيا المدفوعات والمدرجة في بورصة نيويورك بالرمز (V) اليوم عن تمكين حاملي بطاقاتها في المملكة العربية السعودية من استخدام Apple Pay عبر بطاقات الدفع المسبق والخصم والائتمان من مستخدمي هواتف iPhone وساعات Appleالذكية لإجراء مشتريات سهلة وسريعة وآمنة في المتاجر التي تدعم المدفوعات اللاتلامسية. وبهذا، يصبح بإمكان حاملي بطاقات Visa إجراء المدفوعات باستخدام Apple Pay في التطبيقات أو الموقع الإلكتروني.

وتتيح خدمة Apple Pay لحاملي بطاقات Visa في المملكة إجراء المدفوعات باستخدام أجهزة Apple وتضمن في الوقت نفسه مستويات غير مسبوقة من الأمان لتفاصيل بياناتهم المالية. ويعتبر الأمان والخصوصية مقومات رئيسية لخدمة Apple Pay، حيث لا يتم تخزين أرقام البطاقات الحقيقية على الجهاز أو حتى خوادم Apple، وبدلاً من ذلك يتم تعيين رقم حساب فريد للجهاز وتخزينه بأسلوب مشفر وآمن في شريحة مخصصة لهذا الغرض في الجهاز. وتتم المصادقة على كل عملية مدفوعات من خلال رمز أمان متغير فريد يمكن استخدامه لمرة واحدة فقط.

ووفقاً لدراسة "التقنيات اللاتلامسية ومدفوعات الهواتف المتحركة": محرك النمو للمدفوعات الرقمية" التي أجرتها Visa للبحوث والتحليلات، يمثل جيل الألفية 40٪ من سكان المملكة وتصل مستويات انتشار الهواتف الذكية بين العدد الإجمالي للسكان إلى 74٪ تقريباً. وتوضح الدراسة إقبالاً إجمالياً على تجربة الحلول الجديدة، حيث أفاد 80٪ من المشاركين بأنهم أجروا عملية دفع لاتلامسية واحدة على الأقل وأنهم مستعدون لتجربتها مرة أخرى.

وفي هذا السياق، قال علي بيلون، مدير عام شركة Visa في المملكة العربية السعودية: "تشهد المدفوعات عبر الهواتف المتحركة انتشاراً متزايداً لتتحول إلى ركن أساسي من حياة المستهلكين اليومية في عالمنا المعاصر حيث يتوقع المستخدمون تجربة تجمع بين السرعة والراحة المطلقة دون المساس بمستويات الأمان الفائقة، وهذا بالتحديد هو النهج الذي تجسده Visa. وباعتبارها بلداً معظم سكانه من المستهلكين المتمرسين باستخدام التقنيات والهواتف الذكية، يسعدنا التعاون مع نظم المدفوعات في مؤسسة النقد العربي السعودي وشركائنا في البنوك لتوفير خدمة Apple Pay لحاملي بطاقات Visa في المملكة، لنوفر لهم تجربة مدفوعات على مستوى غير مسبوق من السهولة والسرعة والأمان. ونظراً لأن هذا الإعلان يأتي انسجاماً مع هدف بناء مجتمع غير نقدي الذي نصت عليه ’رؤية المملكة 2030‘، يسعدنا وصول خدمة Apple Pay إلى السوق ونتطلع قدماً لمساعدة المملكة العربية السعودية في هذا العصر الجديد من أنظمة الدفع".

من جانبه، قال زياد اليوسف مدير عام نظم المدفوعات في مؤسسة النقد العربي السعودي: "يسعدنا إطلاق خدمة Apple Pay في المملكة العربية السعودية للمساهمة في دفع عجلة التطور المستمر لمشهد المدفوعات في المملكة، لاسيّما أن هذه التقنية ستوفر للمستهلكين تجربة دفع لاتلامسية سهلة وفريدة من نوعها لتكون بذلك خياراً جذاباً للباحثين عن سبل سريعة وآمنة للدفع. ويمثل هذا الإعلان خطوة بالغة الأهمية على صعيد تحقيق الأهداف الطموحة التي وضعها برنامج تطوير القطاع المالي لبلوغ هدف بناء مجتمع غير نقدي الذي نصت عليه ’رؤية المملكة 2030‘".

كيفية استخدام Apple Pay

يمكن إعداد Apple Pay بسهولة كبيرة والبدء باستخدامه للمدفوعات في الوقت الذي يواصل فيه المستخدمون الاستمتاع بالمكافآت والمزايا التي توفرها بطاقات Visa الائتمانية والخصم في المتاجر. وتعمل خدمة Apple Pay على هواتف iPhone 6 وما بعدها، و iPhone SE والساعة الذكية Apple Watch

يمكن ببساطة التسوق عبر الإنترنت من خلال التطبيقات والمواقع الإلكترونية التي تقبل خدمة Apple Pay باستخدام تقنية بصمة الاصبع Touch ID، أو بنقرة مزدوجة على الزر الجانبي للمصادقة على العملية، أو حتى عبر تقنية التعرف على الوجه Face ID. ولا تتطلب العملية أية حاجة إلى تعبئة نماذج الحساب الطويلة يدوياً أو تكرار إدخال معلومات الشحن وتفاصيل الفواتير عند استخدام خدمة Apple Pay. ولدى الدفع لقاء السلع أو الخدمات في التطبيقات أو عبر متصفح Safari، يمكن استخدام Apple Pay عبر هواتف iPhone 6 وما بعدها؛ إضافة إلى أجهزة iPhone SE؛ وiPad Pro؛ وiPad(الجيل الخامس ومابعده) وPad Air 2؛ وiPad mini 3 وما بعدها. ويمكن أيضاً استخدام الخدمة عند الشراء عبر متصفح Safari على أجهزة Mac الصادرة في عام 2012 فصاعداً وتعمل بنظام التشغيل macOS Sierra وتأكيد المدفوعات باستخدام أجهزة iPhone 6 وما بعدها، أو باستخدام ساعة Apple Watch أو مستشعر بصمة الإصبع على جهاز MacBook Pro الجديد وMacBook Air.