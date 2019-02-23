"مجموعة إعمار للضيافة" تطلق باقة من العروض الاستثنائية على أسعار الحجز لفترة محدودة من 20 إلى 22...

سواء كنتم تخططون لعطلة صيفية عائلية، أو لإجازة محلية قصيرة في عطلة نهاية الأسبوع، أو لإقامة رومانسية بصحبة نصفكم الآخر في دبي، تقدم لكم "مجموعة إعمار للضيافة" عرضاً استثنائياً يتضمن مبيعات "فلاش" سريعة لمدة 72 ساعة فقط، مع خصم بنسبة 25 بالمئة عند الحجز بين 20 و22 فبراير 2019 للإقامة في وجهاتها بدبي.

وتقدم لكم وجهات "العنوان للفنادق والمنتجعات" الفاخرة و"فيدا للفنادق والمنتجعات" العصرية الراقية فرصة الاستمتاع بأجمل الأوقات وسط الإطلالات الساحرة على أبرز معالم المدينة، وفي مقدمتها "برج خليفة"، بالإضافة إلى أفضل خدمات الضيافة العالمية ومجموعة واسعة من المطاعم الراقية التي تناسب جميع الأذواق. وهناك أيضاً وجهات "روڤ للفنادق"، العلامة التجارية الفندقية العصرية من الفئة المتوسطة التي تم تطويرها كمشروع مشترك بين "إعمار العقارية" و"مِراس".

وتتضمن قائمة الفنادق المشاركة في هذا العرض الخاص كلاً من "العنوان وسط المدينة"، المطل على "برج خليفة" وبالقرب من "دبي مول"، إضافة إلى "العنوان دبي مول" المرتبط مباشرة بأكثر وجهات التسوق والترفيه استقطاباً للزوار في العالم.

لا تفوتوا هذا العرض الاستثنائي، واحجزوا إقامتكم في "العنوان بوليفارد" الذي يمثل منتجعاً عصرياً فاخراً في قلب "وسط مدينة دبي". أو استمتعوا بتجربة ضيافة لا تنسى في "بالاس وسط المدينة"، بأجوائه الشرقية الفاخرة وتصاميمه الساحرة المفعمة بلمسات الأرابيسك.

أما عشاق الجولف بإمكانهم التوجه إلى "العنوان مونتجمري"، الذي يضم ملعب الجولف المؤلف من 18 حفرة بار 72 من تصميم كولين مونتجمري. أما "العنوان مرسى دبي" فينفرد بإطلالاته المباشرة على الواجهة المائية، وارتباطه المباشر بـ "دبي مارينا مول"، للراغبين بعطلة رائعة على مسافة قريبة من الشاطئ.

اختبروا تجربة عصرية مميزة مع "فيدا للفنادق والمنتجعات" التي تقدم وجهات مثالية للراغبين بتمضية عطلات تتناغم فيها مفاهيم الأناقة والبساطة. ويوفر لكم العرض الخاص المستمر لـ 72 ساعة فقط فرصة الحجز بأسعار خاصة في كل من "فيدا وسط المدينة" و"منزل وسط المدينة".

خططوا لمغامرة جديدة تستكشفون فيها أبرز مناطق المدينة مع "روڤ للفنادق"، التي تقدم خمس وجهات في مواقع حيوية، تمثل خيارات مثالية للجيل الجديد من المسافرين باستكشاف محيطهم الثقافي والراغبين في الوقت ذاته بالبقاء على اتصال بالعالم من حولهم أثناء ترحالهم، مستفيدين من أحدث الحلول والخدمات التقنية.

ويقدم لكم العرض الخاص والمحدود من "مجموعة إعمار للضيافة" أسعاراً لا مثيل لها ولفترة ومحدودة. بادروا بالحجز بين 20 و22 فبراير، 2019، واستفيدوا من خصم بنسبة 25 بالمئة على أفضل سعر متاح للإقامة بين 25 فبراير و25 ديسمبر، 2019.