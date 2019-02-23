الخطوط الباكستانية تدشن رحلاتها إلى مطار العين الدولي

أعلنت مطارات أبوظبي اليوم عن بدء الخطوط الجوية الدولية الباكستانية، الناقل الوطني في باكستان، تسيير رحلات تربط بين مطار "بيشاور" الباكستاني ومطار العين الدولي وذلك بمعدل رحلتين أسبوعياً أيام الجمعة والأحد.

واستقبل المطار الذي يعد ثاني أكبر المطارات في أبوظبي، الرحلة الأولى للشركة من مطار "بيشاور" الدولي أمس الجمعة وذلك وسط مراسم استقبال رسمية احتفاءً بهذه المناسبة.

وقال مارتن دي غروف الرئيس التنفيذي التجاري في "مطارات أبوظبي": "تعتبر باكستان واحدةً من بين أكبر وأهم الوجهات بالنسبة لنا في مطارات أبوظبي وهذه الرحلات الجديدة ستنقل المسافرين بمعدل رحلتين في الأسبوع، حيث ستُسهم هذه الخطوة في تعزيز شبكة ربط مطار العين الدولي، بما يرتقي بمستوى الخدمات ويعزز من مستويات الربط تلبية لتطلعات المسافرين".

من جانبه قال أرشاد مالك، الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية الدولية الباكستانية ان مدينة العين تعد سوقاً قوية بالنسبة لهم حيث تشهد طلباً متزايداً من الجالية الباكستانية المقيمة بالعين للبدء برحلات مباشرة بين العين وبيشاور.

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