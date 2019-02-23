"الوطني للأرصاد": استمرار اضطراب الموج في الخليج العربي حتى مساء اليوم

ناشد المركز الوطني للأرصاد مرتادي البحر في الخليج العربي بأخذ الحيطة والحذر نظراً لاضطرابه بسبب الرياح النشطة المصاحبة للسحب الركامية التي تتكون على الخليج العربي أحياناً، وتصل سرعة الرياح إلى 50 كم/ساعة، وتؤدي إلى إرتفاع الموج من 5 إلى 7 أقدام في العمق وذلك حتى الساعة 8 مساء اليوم.

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