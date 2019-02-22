يستضيف مركز الغرير للمرة الأولى فعاليات كرنفال "كونسبت بيغ براندز"، الحدث المنتظر المعروف بإسم "سي بي بي سي"، مقدماً لزواره عروضاً وخصومات تصل الى نسبة 75% على أرقى العلامات التجارية العالمية.



وستمتد فعاليات كرنفال "كونسبت بيغ براندز" في مركز الغرير يومياً وذلك حتى تاريخ 25 فبراير 2019، من الساعة 10:00 صباحاً حتى الساعة 10:00 مساءً طوال أيام الأسبوع، من الساعة 10:00 صباحاً حتى منتصف الليل في عطلات نهاية الأسبوع.



متحدثاً بهذه المناسبة، قال سامي الحكيم، نائب رئيس مركز الغرير: " يسرنا استضافة فعاليات كرنفال "كونسبت بيغ براندز" للمرة الأولى في مركز الغرير بمشاركة أكثر من 100 علامة تجارية عالمية. وتتمثل هذه التجربة بكونها إحدى أكبر عروض البيع بالتجزئة التي ستقام في مركزنا التجاري للمرة الأولى، تماشياً مع رؤيتنا لتلبية احتياجات السوق المتزايدة والمتنوعة من خلال تقديم تجربة تسوق مميزة."



وتشمل العلامات التجارية في المشاركة في فعاليات كرنفال "كونسبت بيغ براندز" نوتيكا، وكالفن كلاين، وبوليس، وبورجوا، وسالفاتوري فيراغامو، وبولغاري، وروبيرتو كافالي، وبيربري، وتوم فورد، بالإضافة الى تيد بيكر، ورالف لورين، وفالنتينو، ونينا ريتشي، وإسكادا، ودولتشي إند غابانا، وإمبوريو أرماني وغيرها الكثير.



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