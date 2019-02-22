كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن جامعة الإمارات تطلق تطبيق بلوكتشين لإدارة السجلات الأكاديمية

أطلقت جامعة الإمارات العربية المتحدة (UAEU)في مدينة العين تطبيق blockchain لإدارة السجلات الأكاديمية.

وأصدرت الجامعة، التطبيق الذي يتيح الوصول إلى السجلات الأكاديمية لما يصل إلى 75000 طالب وخريج. وتقول الجامعة إنها أول مؤسسة في العالم تدمج تقنيات blockchain على نطاق واسع.

ويرتبط تطبيق UAEU Passport بالعديد من تطبيقات blockchain وأنظمة تكنولوجيا المعلومات الأخرى الموجودة في الجامعة، فهو يوفر طريقة سلسة لطلب وإدارة ومشاركة بيانات الاعتماد مثل النصوص والدبلومات، مما يجعل من السهل على المستخدمين التقدم بطلب للحصول على طلبات العمل وفرص البحث والمزيد، بحسب موقع arabianindustry.

وتقول الجامعة إن التطبيق يوضح فوائد تقنية blockchain في التعليم والفعالية التنظيمية.





وقال مدير الجامعة محمد البيلي: “إن هذا التطبيق الجديد الذي يعتمد على تكنولوجيا blockchain يعزز التزامنا بالابتكار وخدمات الطلاب المتفوقة. وهذا الإنجاز الرائد الذي يتم تنسيقه عبر قسم تكنولوجيا المعلومات والقبول والتسجيل، يمثل فصلاً جديدًا في تحولنا الرقمي”.

وقالت عفراء الشامسي رئيسة قسم المعلومات في جامعة الإمارات: “باعتبارنا جامعة المستقبل، فإننا ندرك الحاجة إلى التحول الرقمي الذكي لتسريع وتعزيز نتائج الطلاب في إطار استراتيجية جامعة الإمارات، ونحن فخورون بمبادراتنا للخدمات الذكية ونرى أن تطبيق UAEU Passport هو النتيجة الطبيعية للتطور المستمر في هذا المجال”.