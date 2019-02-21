صور.. محمد بن زايد يزور معرض "آيدكس 2019" في ختام فعالياته

زار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الخميس، معرض ومؤتمر الدفاع الدولي "آيدكس 2019" في ختام فعالياته بمركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك".

وتفقد سموه عدداً من الأجنحة الوطنية والدولية واطلع على أهم التقنيات التي تقدمها في المجالات العسكرية والدفاعية والاتصالات وأنظمة الحماية والأمن.

وتبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مع ممثلي الشركات الأحاديث حول المعروضات والمشاريع التطويرية التي تنفذها شركاتهم العالمية ودورها في تعزيز الأمن وتحقيق الاستقرار وحماية المدن من خلال التقنيات الجديدة وأنظمة التحكم والسيطرة والرادار ونظم الدفاع الجوي والبحري.

كما تبادل سموه الحديث معهم حول الدور الذي يقوم به معرض "آيدكس" الذي يعد أحد أبرز المعارض العالمية في تبادل التجارب والخبرات والأفكار في المشاريع المستقبلية.

فقد زار سموه، خلال الجولة، أجنحة كل من "شركة بن هلال" التي تعرض منتجات في قطاع الدفاع والطيران و"شركة بي. سي. بي انترناشيونال" البريطانية المتخصصة في التخفي العسكري وشركة "أكويلا أيروسبيس" ومجموعة "ترست الدولية" التي عرضت أحدث الأنظمة والمعدات الدفاعية والأمنية وشركة الإمارات للأبحاث والتكنولوجيا المتقدمة القابضة والجناح اليوناني إضافة إلى مركز الملك عبدالله الثاني للتصميم والتطوير ومعهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني وجامعة الإمارات العربية المتحدة والأجنحة المصرية والأوكرانية والأسترالية.

ووجه سموه، في ختام الجولة، الشكر والتقدير للجنة العليا المنظمة لمعرض ومؤتمر الدفاع الدولي ''آيدكس 2019'' وجميع الشركاء مع انتهاء الدورة الــ 14 لـ"آيدكس" التي احتفت باليوبيل الفضي للمعرض وكبرىات الشركات والمؤسسات العالمية المختصة وروادها.

وأعرب سموه عن فخره بتنظيم هذا المعرض الذي يزداد أهمية دورة بعد أخرى باعتباره منصة لاستعراض آخر مستجدات الأنظمة الدفاعية والعسكرية والاستفادة منها في مواصلة تطوير وتحديث مشاريعنا وبرامجنا الصناعية ‏العسكرية والمدنية التي أصبحت جزءاً مهماً في التنمية الشاملة لوطننا، مؤكدا أن بناء قدرات الصناعات الدفاعية الوطنية سيظل هدفاً استراتيجياً.

وقال سموه إن "آيدكس 2019 دشن مرحلة جديدة من الشراكات والتعاون بين الشركات والمختصين في مجال صناعة وتسويق المنتجات الدفاعية والعسكرية وأنظمتها المتطورة"، مشيراً إلى أن استقطاب المعرض هذا الزخم من المشاركات لكبريات الشركات والمؤسسات العالمية وروادها يجسد النجاح الذي يحققه في كل دورة من دوراته فيما يبقى وجهة للشركات التي تسعى إلى أفضل بيئة لازدهار هذا القطاع.

وأضاف سموه أن المعرض وفر، على مدى 25 عاماً، منصة عالمية للاطلاع على أحدث الأنظمة الدفاعية والعسكرية وآخر مستجدات الصناعة وابتكاراتها فأصبح محطة مهمة للابتكار والمبادرات والأفكار والريادة في هذا المجال الحيوي، معرباً عن فخره بما حققه المعرض من حيث مستوى التنظيم العالمي والمشاركات النوعية المتميزة التي أسهمت في هذا النجاح.

رافق سموه خلال الجولة، معالي الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة ومعالي اللواء فارس خلف المزروعي القائد العام لشرطة أبوظبي رئيس اللجنة العليا المنظمة لآيدكس وسعادة محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي.