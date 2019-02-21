حملة تنظيف شاطىء البدية ومنطقة حصي

في إطار سعي البلدية في الحفاظ على نظافة المدينة حمايةً البيئــــة البحرية و الشواطئ ، قامت بلدية دبا فرع البدية بحملة لتنظيف شاطئ البدية ومنطقة حصي ، وتم تجميع ( واحد طن ) من مخلفات الزراعية والأليـاخ والإطارات والعلب البلاستيكية والأخشاب وجذوع النخيل والقوارير القديمة .

وتحرص البلدية دائماً على المحافظة على المظهر العام للمدينة وسعيها لمكافحة المظاهر والمممارسات التي تهدد الشواطئ من خلال ترك المخلفات، حيث تعتبر مصدر ازعاج لمرتادي الشواطئ ، بالإضافة إلى حث الجمهور على المحافظة على الممتلكات العامة وعدم تشويه المنظر العام.

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