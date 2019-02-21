مجموعة فنادق الخليج تعلن دخول سوق الضيافة في الإمارات عبر افتتاح فندق "جلف كورت بيزنس باي" في دبي.

أعلنت مجموعة فنادق الخليج (GHG) ، الشركة الرائدة في قطاع الضيافة في مملكة البحرين، عن الافتتاح الرسمي لفندق "جلف كورت - بيزنس باي" في دبي، أول مشاريع المجموعة في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويمثل الفندق ذو الأربعة نجوم المرحلة الأولى من خطة توسع المجموعة في المنطقة.

وتلتزم "مجموعة فنادق الخليج" بتقديم أعلى معايير الضيافة البحرينية منذ افتتاح فندق الخليج البحرين للمؤتمرات وسبا في عام 1969. وإدراكاً منها للطلب المتزايد على قطاع الضيافة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فإن المجموعة ترى أن هذا هو الوقت المناسب لإطلاق خططها التوسعية.

ويعمل فندق "جلف كورت بيزنس باي" حالياً بشكل كامل، ومن المتوقع أن تصل نسبة الإشغال إلى 75٪ خلال الربع الاول من العام الحالي. ويقدم الفندق خيارات إقامة راقية بأسعار مقبولة وأعلى مستويات الخدمة المتميزة والضيافة . ويحتوي الفندق على مجموعة متنوعة من الغرف والأجنحة يبلغ عددها 270، مصنفة بين الغرف العادية والفاخرة، والغرف الديلوكس، والغرف الديلوكس الكبيرة، والأجنحة، والأجنحة الفاخرة، وجناحين بنتهاوس. كما يمكن للضيوف أيضاً الإستمتاع بقاعة "كلوب لاونج" و خدمة مركز رجال الأعمال والمسبح والنادي الرياضي، إضافة إلى ستة خيارات من المطاعم المختلفة تشمل مقهى "Café Delice" و "مطعم الواحة" و المطعم الآسيوي Naisa Oriental Restaurant”" وThe Canal Lounge” " و كذلك غرف الكاريوكى " “The Other Office و مطعم بار " Sports On 4"

كما يقدم الفندق لعملائة من رجال الأعمال العديد من قاعات الاجتماعات المزودة بأحدث وسائل التكنولوجيا في مجال الإجتماعات وأجهزة العرض الصوتية و المرئية.

وعلق السيد جارفيلد جونز، الرئيس التنفيذي لـمجموعة فنادق الخليج قائلاً "إن إفتتاح فندق "جلف كورت بيزنس باي" يمثل الخطوة الأولى في إستراتيجية المجموعة لتوسيع عملياتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ونحن نهدف بعد هذا الإفتتاح إلى المزيد من التوسع في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي. ويقدم فندق"جلف كورت بيزنس باي" للزائرين أعلى معايير الضيافة العربية الأصيلة التي تشتهر بها فنادقنا في البحرين "فندق الخليج" وفندق “ The K Hotel” وفندق “Asdal Gulf Inn “و نتطلع دائما لخدمة جميع ضيوفنا وفق أرقى مستويات الضيافة وتوفير الخدمات المتميزة التي جعلت من علامة "مجموعة فنادق الخليج" اسماً بارزاً في قطاع الضيافة ."

وقد بشرت بداية عام 2019 بزيادة كبيرة على الطلب في قطاع الضيافة. ومن منظور عالمي، لا تزال مستويات الإشغال في الإمارات العربية المتحدة ، ودبي بشكل خاص عالية، مما يخلق فرصاً جيدة لصناعة الضيافة في المنطقة.