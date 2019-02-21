"الدعم الاجتماعي" يستقبل الطلبات في أبوظبي الأحد المقبل

يبدأ برنامج أبوظبي للدعم الاجتماعي باستقبال طلبات الأسر المواطنة ذات الدخل المحدود في مدينة أبوظبي يوم الأحد المقبل بعد إطلاق البرنامج في منطقتي الظفرة والعين واستمراره بتلقي الطلبات فيها.

ويمكن للأسر المواطنة ذات الدخل المحدود في مدينة أبوظبي والراغبة في التقديم على البرنامج التوجه إلى الموقع الإلكتروني "www.ssa.gov.abudhabi " الذي يعد المنصة الرئيسية لتقديم الطلبات، ولمن يتطلب أية مساعدة التوجه إلى المراكز المعتمدة لتلقي المساعدة من الموظفين المختصين.

واعتمد البرنامج في مدينة أبوظبي تسعة مراكز لاستقبال طلبات الأسر الراغبة بالتقدم، وهي مركز "تم" بمبنى دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي ومركز "تم" بقرية الفرسان في مدينة خليفة إضافة إلى مراكز خدمات المتعاملين بالبلديات في كل من بلدية أبوظبي بالمبنى الرئيسي والوثبة والشهامة ومصفح وكذلك مركز مدينة زايد وبوابة الشرق مول والمشرف مول والتي تعمل خلال ساعات الدوام الرسمي.

ويستقبل البرنامج طلبات الأسر المواطنة ذات الدخل المحدود في إمارة أبوظبي حتى 31 مارس في مرحلته الأولى .. فيما يبدأ بصرف الدعم المالي للأسر التي انطبقت عليها معايير وشروط البرنامج ابتداء من الأول من أبريل المقبل وبأثر رجعي إلى يناير 2019.

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