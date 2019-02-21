كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| روبوت يتولى تنظيف محطات المترو في دبي

إذا شاهدت منظف آلي على شكل روبوت بلون برتقالي في محطات مترو دبي فلا تقلق، ومن الأفضل أن تعتاد على ذلك.

شرعت هيئة الطرق والمواصلات (RTA) في اختبار استخدام هذا المنظف الآلي في محطة مترو الاتحاد، وهي عبارة عن تقاطع يربط بين خطوط المترو الأحمر والأخضر في المدينة.

وتسعى هذه الخطوة، وهي جزء من هدف هيئة الطرق والمواصلات لتبني الذكاء الاصطناعي، إلى تعزيز استراتيجية الذكاء الاصطناعي في دبي وتجسيد هدف “دبي الذكية”.

وأوضح محمد حسن الأميري، مدير صيانة السكك الحديدية في الهيئة أن استخدام منظف الروبوت في محطة مترو الاتحاد هو الخطوة الأولى في تنظيف جميع محطات المترو باستخدام الذكاء الاصطناعي، بحسب غلف نيوز.

وقال العامري في بيان على موقع هيئة الطرق والمواصلات على الإنترنت “سيتم تنفيذ المشروع اذا نجحت هذه التجربة على نطاق أوسع.”

وذكر العامري الروبوت فعال ومصمم وفقا للمعايير الدولية ويساعد على تقليل استخدام المياه في تنظيف محطات المترو.

ويمكن أيضًا برمجة الروبوت آليًا لمتابعة بعض العمليات وأنماط تنظيف الأرضيات وهو يعمل دون الحاجة إلى سائق، ويحتاج إلى الحد الأدنى من التدخل البشري – باستثناء بعض الخطوات المحدودة والبسيطة، مثل إضافة الماء والبرمجة، كخطوة تمهيدية قبل أن يبدأ بالعمال.

ويمكن أيضًا تعديل البرمجة بحيث يتمكن الروبوت من تنظيف الأرضيات ذات التصميم المعقد، وهو مجهز بأجهزة استشعار وسونار تسمح له بالتحرك، واكتشاف العقبات مع نظام تجنب الاصطدام.

وتعمل المستشعرات مع أشعة الليزر لتمنح منظف الروبوتات رؤية 360 درجة، مما يجعله مناسباً للاستخدام في الأماكن العامة.