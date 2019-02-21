كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| خدمة جديدة لتأجير السكوتر بالدقيقة في دبي

أطلقت في دبي خدمة KIWIride الجديدة لتأجير السكوتر والدفع مقابل كل دقيقة.

ويمكن الحصول على دراجات السكوتر بنقرة واحدة من التطبيق للمقيمين والزائرين في الإمارات على حد سواء، حيث تتوفر 600 دراجة في جميع أنحاء المدينة.

وأفضل جزء هو أن المستخدمين لا يحتاجون إلى الحصول على ترخيص لركوب السكوتر، ويجب فقط أن يكون المستخدمون فوق 14 سنة من العمر، واتباع توجيهات السلامة المبينة في التطبيق.

أولاً ، تحتاج إلى تنزيل تطبيق KIWIride المجاني من AppStore أو Google Play. سجل بياناتك وشراء قسيمة لركوب السكوتر وتشغيل خدمات الموقع، والتي ستتيح لك بعد ذلك العثور على أقرب سكوتر.

وتم تصميم الدراجات كحل صديق للبيئة للقيام برحلات قصيرة عبر المدينة، وقد تم تصميمها لتحمل مناخ دبي أيضًا.

وبمجرد الانتهاء من رحلتك، فقط أوقف السكوتر بالضغط على الفرامل وأقفلها من خلال التطبيق.

وتكلف السكوترات الإلكترونية الصديقة للمحفظة رسوم اشتراك أولية بقيمة 2.9 درهم، ثم ستحصل عليها مقابل 59 فلس في كل دقيقة بعد ذلك.

يمكنك تنزيل التطبيق مجانا عبر kiwiride.com