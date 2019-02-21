«دبي العطاء» تفتح باب التطوع إلى مالاوي للمرة الأولى

دبي (الاتحاد)

أعلنت «دبي العطاء» (جزء من مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية) فتح باب التطوع ضمن مبادرة «التطوع حول العالم» للمرة الأولى لمالاوي، إضافة إلى كل من كمبوديا ونيبال والسنغال.

وتشمل المبادرة مهمة تستغرق أسبوعاً كاملاً لوضع حجر الأساس لمدرسة جديدة بالتعاون مع المجتمعات المحلية، حيث يشارك المتطوعون في عمليات الحفر والجمع ومزج الخرسانة وصناعة الطوب، ويتعرفون إلى الثقافة المحلية، من خلال التفاعل مع العائلات، وتعلم القيم المحلية، وتكوين علاقات إيجابية مع السكان المحليين.

وقال عبدالله أحمد الشحي، رئيس العمليات في دبي العطاء: «تركت مبادرة التطوع حول العالم أثراً بالغاً على الأطفال وعائلاتهم في المجتمعات النّائية في كل من كمبوديا ونيبال والسنغال، وشعبيتها في ازدياد بين متطوعي الإمارات الراغبين بترك أثر إيجابي في مكان آخر حول العالم، ولكونها إحدى الركائز الأساسية التي تعتمد عليها (دبي العطاء) في إشراك المجتمع، فإننا ملتزمون بتوسيع هذه المبادرة لتصل إلى مناطق جديدة من العالم لكي يستفيد أكبر عدد ممكن من الأطفال والشباب. نتطلع لتقديم تجربة تطوع جديدة وتعريف متطوعينا على ثقافة جديدة في 2019. مبادرة التطوع حول العالم من شأنها تغيير حياة كل من يشارك فيها، وأحث الجميع على التسجيل».

ودعا المتطوعين الراغبين ممن هم في عمر الـ 21 عاماً وما فوق، لزيارة الموقع الإلكتروني للتطوع قبل 28 فبراير 2019.

وسيتم اختيار المتقدمين بناءً على الأجوبة الواردة في الاستمارة، مع منح الأولوية لأولئك الذين قاموا بالتسجيل أولاً، وتتم دعوة 50 مترشحاً للمشاركة لإجراء مقابلات فردية بين 10 و12 مارس 2019، وعقب إجراء المقابلات ستختار «دبي العطاء» 15 متطوعاً للمشاركة في مبادرة التطوع حول العالم 2019 في مالاوي بين 9 و15 يونيو.