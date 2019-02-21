نهيان بن مبارك يستقبل وزيرة الإنتاج الحربي الباكستانية

أبوظبي (وام) استقبل معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح في قصره، أمس، معالي زبيدة جلال وزيرة الإنتاج الحربي في جمهورية باكستان الإسلامية التي تزور البلاد حالياً، للمشاركة في فعاليات معرض ومؤتمر الدفاع الدولي «آيدكس 2019».

ورحب معاليه في بداية اللقاء بالوزيرة الباكستانية والوفد المرافق لها في دولة الإمارات، وتبادل معاليه مع الضيفة الحديث حول العلاقات بين البلدين الصديقين، والمشاركة الباكستانية في «آيدكس 2019».

وأعربت الوزيرة الباكستانية والوفد المرافق عن سعادتهم بهذه الزيارة، مشيدة بالمكانة الرائدة التي تحتلها دولة الإمارات على الصعيدين الإقليمي والدولي. حضر اللقاء معظم أحمد خان سفير جمهورية باكستان الإسلامية لدى الدولة، وعدد من المسؤولين.

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