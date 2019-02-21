قائد القوات البرية يتفقد أجنحة معرض «آيدكس»

أبوظبي (وام) قام اللواء الركن صالح محمد العامري، قائد القوات البرية بجولة تفقدية شملت عدداً من أجنحة الشركات المحلية والدولية المشاركة في معرض الدفاع الدولي «آيدكس» 2019، واطلع خلال الجولة على آخر ابتكارات وإنتاج شركات الصناعات العسكرية.

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