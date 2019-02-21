نائب قائد القوات البرية يستقبل ضيفين في «آيدكس»

أبوظبي (وام) استقبل العميد الركن سعيد راشد الشحي نائب قائد القوات البرية، بمكتبه في معرض الدفاع الدولي «آيدكس 2019»، كلاً على حدة، الفريق محمد وسيم أشرف رئيس هيئة القدرات العسكرية الباكستانية، والفريق فرانشيسكو كاستر أتارو مدير التسليح البري الإيطالي، واستعرض العميد الشحي خلال اللقاءين علاقات التعاون التي تربط دولة الإمارات مع الدول الصديقة، ومنها باكستان وإيطاليا، وتمت مناقشة عدد من الموضوعات العسكرية.

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