أكاديمية «ربدان» توفر برنامجاً تدريبياً لتأهيل العسكريين

أبوظبي(الاتحاد)

وقعت أكاديمية «ربدان» اتفاقية مع القوات المسلحة لتعزيز مهارات الكوادر العسكرية، وبمقتضى الاتفاقية سوف توفر منظومة المؤهلات العسكرية إدارة المسارات الوظيفية والتدريبية بطريقة أكثر فاعلية، مما يتيح لمتخذي القرار بيانات واقعية للتخطيط وإدارة الكوادر البشرية وتحسين عملية إدارة دورة حياة العسكريين بالقوات المسلحة، حيث تعتمد المسارات على التصنيف المهني الدولي ISCO2008 والذي يضم 9 مجموعات رئيسة من الوظائف المختلفة. وقال الدكتور فيصل العيان، نائب رئيس الأكاديمية: «تواصل أكاديمية ربدان نهجها الراسخ لتوفير برامج تدريبية رفيعة المستوى، وتعزيز شراكاتها الاستراتيجية لاسيما مع القوات المسلحة، حيث ستشكل منظومة المؤهلات العسكرية التي سعدنا بتوقيع عقد البدء في تأسيسها واعتمادها محلياً ودولياً في مرحلة لاحقة، منصة للتعليم والتدريب المشترك بين الأكاديمية والقوات المسلحة، لتأهيل منتسبيها من العسكريين والمدنيين، وسوف يعمل هذا المشروع الرائد على مستوى العالم على تحقيق أهداف مئوية الإمارات 2021 عبر دعمها لمبادرات التنمية البشرية المستدامة». وأضاف في تصريح لـ»الاتحاد» على هامش معرض ومؤتمر الدفاع الدولي ومعرض الدفاع البحري «نافدكس»، ومن خلال تجسيد هذه الشراكة على أرض الواقع نرغب في تحقيق جملة من الأهداف الاستراتيجية، من أهمها تقديم رؤية مركزية موحدة لمتخذي القرار بالقيادة العامة للقوات المسلحة، تمكنهم من إدارة وتنظيم وظيفة التدريب وبالتالي تسهيل صياغة الاستراتيجيات الموحدة للتدريب، والمساهمة في دعم مبادرات التوطين ورفع مؤشراته في كافة فئات العمل بالجهات المدنية، وإعداد كوادر بشرية ذات خلفيات أمنية في مختلف القطاعات المدنية، والمساهمة في رفع مستوى الرضا الوظيفي لمنتسبي القوات المسلحة وبالتالي ضمان وجود قوات مستقرة ومحفزة، وتحسين نوعية ومستوى الكوادر البشرية العاملة في مختلف وحدات وقيادات القوات المسلحة، إلى جانب تعزيز القدرات الدفاعية عبر تحسين مستوى ونوعية برامج وخطط التأهيل لكافة صنوف العسكريين».