الامارات | وجه سؤالك لأول رائدي فضاء إماراتيين

شكرا لقرائتكم خبر عن وجه سؤالك لأول رائدي فضاء إماراتيين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دعا مركز محمد بن راشد للفضاء الجمهور إلى توجيه أسئلتهم إلى سلطان النيادي وهزاع المنصوري، أول رأئدي فضاء إماراتيين، على عبر الوسم #رواد_فضاء_الإمارات، تحت شعار "اسأل أول رائدي فضاء إماراتيين".

ولفت المركز إلى أن رائدي الفضاء سيجيبان على أسئلة الجمهور في أول ظهور إعلامي لهما، خلال المؤتمر الصحفي الذي سينظمه المركز يوم الاثنين المقبل، وسيُبث عبر قناة دبي وانستجرام المركز.

ومن المقرر أن يتيح لأول مرة سوف مركز محمد بن راشد للفضاء الفرصة للإعلاميين لمقابلة رائدي الفضاء الإماراتيين، للتعرف إلى حيثيات مراحل التدريب التي خضعا لها في روسيا، وسيتم خلال المؤتمر الكشف عن تاريخ رحلة رائد الفضاء الذي سوف ينطلق إلى محطة الفضاء الدولية، إلى جانب مختلف التجارب العلمية التي سيجريها على متن المحطة؛ سوف تخصص مساحة للإعلاميين لطرح أسئلتهم والإجابة عنها من طرف رائدي الفضاء ومسؤولين رفيعي المستوى من المركز.