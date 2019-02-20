انطلاق حملة امنكم وسلامتكم هدفنا



أمل العامري. الرياض

تحت رعاية معالي مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي دشن قائد القوات الخاصة لأمن الطرق اللواء زايد الطويان صباح اليوم الأربعاء 15/6/1440 فعاليات الحملة الامنية "أمنكم وسلامتكم هدفنا " التي تنفذها القيادة الخاصة لقوات امن الطرق في جميع مناطق المملكة

اللواء خالد احمد الضبيب نائب قائد القوات الخاصة لأمن الطرق قال :- ان قيادة القوات الخاصة لأمن الطرق تقوم بجهود أمنية ومرورية وإنسانية طوال العام وتستشعر دوما المخاطر التي تحدث على الطرق السريعة نتيجة أخلال بعض قائدي المركبات بأنظمة المرور والسلامة المرورية حيث ينفرد جهاز أمن الطرق عن غيره بالعديد من المسئوليات والخدمات الإنسانية لسالكي الطريق .

مضيفا سعادته بقوله ان هذه الحملة سوف تستمر لمدة ثلاثون يوما في كافة مناطق المملكة والتي نطمح من خلالها الى توعية عموم قائدي المركبات بالكلمة الطيبة والتوعية المتنوعة والرسالة الهادفة موضحا بان لطلاب المدارس في المرحلة الثانوية وطلاب الجامعات نصيب من هذه الحملة لتحفيزهم للتقيد بقواعد السلامة المرورية وتعريفهم بالنظام العام .

وقال :- الضبيب ان قيادة القوات الخاصة لأمن الطرق وإداراتها الفرعية في مختلف مناطق المملكة قد استعدت بشكل جيد لتنفيذ هذه الحملة الأمنية الهامة واضعة في حسبانها التركيز على عدد من الجوانب الإنسانية بالوصول بمدلولات هذه الحملة الى المستشفيات وزيارة المرضى والمصابين جراء الحوادث المرورية كما أوضح ان القوات الخاصة لأمن الطرق ترتبط في مهامها بعلاقة تكاملية مع عدد من الجهات الأمنية والحكومية لذلك فهي تبني خططها وفق المتطلبات الأمنية الشاملة واضعة في الحسبان تكثيف أعمالها التوعية والأمنية والمرورية بما يتناسب مع موسمي الحج والعمرة والإجازات التي يتزايد فيها استخدام الطرق السريعة .

وأكد سعادته في تصريحه بقوله ان حملة "أمنكم وسلامتكم هدفنا" روعي فيها التنوع للوصول الى كافة قائدي المركبات تعزيزا للعلاقة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي ورسائل الجوال والمطويات والبرشورات التوعوية .

واختتم الضبيب تصريحه بقوله أنّ التعامل مع مرتادي الطرق يعد من أولويات مهارات منسوبي امن الطرق ولذلك حرصت قوات أمن الطرق العمل على عقد دورات مستمرة متخصصة لمنسوبيها بحيث يكون التنفيذ متوافق مع معطيات التدريب .