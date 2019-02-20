جدة تستضيف بطولة الكاراتيه للسيدات وبطولة الجيجيتسو للأطفال الناشئين



أمل العامري-جدة

برعاية الهيئة العامة الرياضة وتحت اشراف الاتحاد السعودي للكاراتيه والاتحاد السعودي للرياضات المجتمعية يقيم مركز الأبطال الأسطورة الرياضي بطولة الكاراتيه للسيدات بطاقم سعودي نسائي على كفاءة عالية من الاحترافية في تنظيم البطولات الرياضية وتحكيم من حاكمات سعوديات معتمدات من الاتحاد السعودي للكاراتيه على رأسهم الكابتن رابية الخضر ود. ندى المشاط ود. سارة مختار ود. آلاء الشريف وكابتين ملاك الحربي.

وذلك في مقر صالة البطلة الأسطورة في جدة يوم السبت القادم 23 فبراير 2019م أول صالة تقيم بطولة في الدفاع عن النفس السيدات في المملكة في أسلوبي الكيك بوكسنغ والبرازيلين جوجيتسو بالتعاون مع مؤسسة توليفة لتنظيم المعارض والمؤتمرات منذ ثلاثة أشهر تقريبا تماشيا مع رؤية ٢٠٣٠ فيما يخص الرياضة عموما والرياضات النسائية خصوصا.

وصرح الكابتين محمد عباس رئيس مجلس إدارة مركز الأبطال الأسطورة ان الهدف من إقامة هذه الفعالية هو تعريف المرأة السعودية بأسلوب الكاراتيه فهي كلمة يابانية تتكون من مقطعين (كارا بمعنى فارغ) و(تيه بمعنى اليد أو القبضة) بذلك تصبح اليد الخالية وسبب التسمية هو منع قوات الساموراي سكان جزيرة أوكيناوا من امتلاك الأسلحة منذ بضع قرون مما أدى إلى استعمال أهل الجزيرة أعضاء أجسامهم كأطراف الأصابع وقبضة اليد والركلات مع بعض أدوات الزراعة كأسلحة للدفاع.

حيث تعتبر كراضة الكاراتيه من أفضل أنواع الرياضات الدفاع عن النفس لتنمية الجسد والعقل موجها الشكر لمعالي الدكتور إبراهيم القناص رئيس الاتحاد السعودي حيث كان الداعم الأساسي في تذليل كافة العقبات أمام المركز لإنجاز البطولة بالصورة المشرفة للمجتمع السعودي.

كما ستستضيف البطولة الدكتور وليد قصاص رئيس الاتحاد العربي والآسيوي للكيك بوكسينج والاتحاد العربي الدولي لرياضات قوة الرمي والدفاع عن النفس.

وستقام بالتزامن مع بطولة الكاراتيه بطولة الجيجيتسو للأطفال الناشئين يوم الأحد الموافق 24 فبراير 2019.

وأشار الكابتن محمد عباس مؤسس هذه الصالة أنه لا بد من تعليم نشأة وتاريخ ومعاني الأسماء لهذه الأساليب جنبا إلى جنب مع تدريبها والقيام ببطولات فيها وليس فقط تدريبها لإعطاء أحزمة للممارسين في حين أنهم لا يعلموا أبسط المعلومات عن هذه الأساليب التي يمارسوها. والهدف الآخر من إقامة هكذا فعاليات نسائية المساهمة في تأسيس البنية التحتية لهذه الفنون حتى تستطيع المملكة قريبا القيام ببطولات عربية وآسيوية ودولية تنظم وتدار وتحكم من قبل الفتيات السعوديات وبلاعبات سعوديات محترفات يمثلن المملكة العربية.