رئيس أركان القوات المسلحة يستقبل عدداً من ضيوف "آيدكس"

استقبل معالي الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي، رئيس أركان القوات المسلحة اليوم، بمكتبه في معرض الدفاع الدولي "آيدكس 2019"، كلاً على حدة الفريق أول محمد الشيخ الأمين، قائد الأركان العامة للقوات المسلحة الموريتانية، والفريق يعقوبو حسن محمد، رئيس أركان القوات المسلحة التنزاني، والفريق أول داتو سري حاج أحمد، قائد القوات البرية في ماليزيا، واللواء بحري الكسندرو مرسو، رئيس أركان القوات البحرية الرومانية.

جرى خلال اللقاءات استعراض علاقات التعاون، التي تربط بين دولة الإمارات ودول الضيوف خاصة ذات الصلة بالشؤون العسكرية والدفاعية وسبل تعزيزها وتنميتها بما يخدم المصلحة المشتركة. كما تم تبادل الأحاديث حول أهمية تنظيم مثل هذه المعارض الدفاعية المتخصصة عالمياً وفي مقدمتها سلسلة معارض الدفاع الدولي "آيدكس".