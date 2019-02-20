الإمارات تدين التفجير الإرهابي في محيط الجامع الأزهر بالقاهرة

أدانت دولة الإمارات التفجير الإرهابي الذي وقع في محيط الجامع الأزهر بالقاهرة في جمهورية مصر العربية الشقيقة.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها، اليوم الأربعاء، أن دولة الامارات تدين بشدة هذا العمل الإرهابي والإجرامي الجبان الذي يستهدف زعزعة أمن واستقرار مصر الشقيقة ويتنافى مع كل القيم والمبادئ الدينية والإنسانية .. وتجدد تضامنها ووقوفها إلى جانب الأشقاء في مصر قيادة وحكومة وشعباً.

كما أكدت موقف الإمارات الثابت والرافض لمختلف أشكال العنف والإرهاب الذي يستهدف الجميع دون تمييز بين دين وعرق وأيا كان مصدره ومنطلقاته.

وأعربت الوزارة عن تعاطف دولة الإمارات العربية المتحدة العميق وتعازيها الصادقة لأسر ضحايا هذا العمل الإجرامي .. سائلة المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل ويجنب الشعب المصري الشقيق كل مكروه.

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