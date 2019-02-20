يعين شركة إنتو كابيتال المالية لتأسيس شركة مختصة للصناعات والتجهيزات العسكرية بالمملكة العربية...

وقع تحالف إماراتي سعودي إتفاقية لتأسيس مصنع للصناعات والتجهيزات العسكرية على هامش معرض آيدكس 2019. وقد مثل الجانب الإماراتي شركة العسبر السيد/ محمود محمد راشد الأميري، وهي شركة متخصصة في الصناعات العسكرية ومثل الجانب السعودي شركة مجال ألفا القابضة، ومن المزمع إقامة المصنع في مدينة الرياض بتكلفة إجمالية قد تصل إلى ما يقارب 50 مليون درهم وبمبيعات سنوية مستهدفة تتجاوز 200 مليون درهم في السنة الثالثة، وقد صرح رئيس مجلس إدارة شركة العسبر للصناعات العسكرية السيد/ محمود محمد راشد الأميري بأن مجموعته تمتلك التقنيات العسكرية اللازمة لإقامة مثل هذا المصنع في المملكة العربية السعودية وأنها حالياً ومن خلال مصنعها في الإمارات تحتفظ بعلاقات جيدة مع عدد من الجهات الأمنية السعودية ومورد لها بتقنيات وآليات عسكرية ، فيما أكد السيد/ عبدالله بن محمد الفوزان رئيس مجلس إدارة شركة مجال ألفا بأن توجه مجموعته هو مواكبة توجهات وتطلعات وخطط القيادة العليا في المملكة ممثلة في خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان من خلال توطين الصناعات العسكرية في المملكة وجلب التقنيات الضرورية لإتمام ذلك وبالتالي زيادة المحتوى المحلي في ظل أن المملكة العربية السعودية من بين أكبر الدول استيراداً للعتاد والتقنيات العسكرية وأضاف بأن هذا التحالف مع الجانب الإماراتي تم من خلال ما يمتلكه الجانب الإماراتي من تقنيات عسكرية متقدمة وما لديهم من قاعدة عملاء في مختلف أنحاء العالم ومنها جهات أمنية وعسكرية في المملكة.

وقد قام الطرفان بتعيين شركة إنتو كابيتال المرخصة من سلطة دبي للخدمات المالية لإتمام التقييمات والدراسات والتراخيص اللازمة بما يتوافق مع الأنظمة المرعيه في البلدين.