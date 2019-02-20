سلطان الجابر: «آيدكس» يشكل نجاحاً جديداً

أبوظبي (وام) أكد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير دولة، رئيس المجلس الوطني للإعلام، أن استضافة دولة الإمارات لمعرض ومؤتمر الدفاع الدولي «آيدكس»، تشكل نجاحاً جديداً في جهود دؤوبة، امتدت 25 عاماً، ويعد العامل الأهم في هذا النجاح هو تطوير خبرات وطنية متميزة مدعومة ببنية تحتية متطورة في مجال الصناعات الدفاعية المتقدمة ضمن منظومة متكاملة وشاملة، تسعى إلى نقل التكنولوجيا، وبناء القدرات وزيادة الاعتماد على الذات وخلق ركائز معرفية صلبة، تشكل أساساً داعماً لجهود التنمية المستدامة والشاملة.

وقال معاليه: «من خلال النقلات النوعية التي شهدتها دقة التنظيم ومستوى وحجم ونطاق المشاركة الدولية الكبيرة، يقدم معرض ومؤتمر (آيدكس) نموذجاً لتميز نهج القيادة الرشيدة في تكريس حماية مرتكزات السلم والأمن والاستقرار من خلال تطوير صناعات وطنية عالمية المستوى، تسهم في تحقيق رؤية القيادة لمستقبل مشرق للإمارات كمركز عالمي للابتكار في مختلف المجالات».

وأكد أن إعلامنا الوطني هو شريك أساسي يقوم بدور محوري في تسليط الضوء على النجاحات والإنجازات الوطنية المتميزة، موضحاً أن «آيدكس» يشكل منصة مثالية لتعزيز الصورة الحضارية المشرقة للإمارات ودعم تقدمها التكنولوجي، وتركيزها على قيم السلم والأمن والاستقرار والتعاون والانفتاح والتسامح.

وأضاف: «نتابع في المجلس الوطني للإعلام الاهتمام العالمي المتزايد بالمعرض من خلال الارتفاع الملحوظ في أعداد الإعلاميين الدوليين المشاركين في تغطية فعالياته، والتي تجاوزت نسبتها 16% مقارنة بالدورة السابقة».

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