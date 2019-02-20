«الدفاع» توقع مذكرة تفاهم مع «زايد العليا للرعاية الإنسانية»

أبوظبي (وام) وقعت وزارة الدفاع مع مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة، مذكرة تفاهم بشأن تنفيذ مشروع العلاج التخصصي، وقع المذكرة بمركز أبوظبي الوطني للمعارض على هامش معرض آيدكس 2019 صباح أمس، مطر سالم الظاهري، وكيل وزارة الدفاع، وعبدالله عبدالعالي الحميدان، الأمين العام لمؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانيّة. حضر توقيع الاتفاقية عدد من المسؤولين من الجانبين.

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