البواردي يزور الأجنحة المشاركة ويلتقي عدداً من وزراء الدفاع

أبوظبي (وام)

قام معالي محمد بن أحمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع، أمس، بجولة تفقدية في معرض ومؤتمر الدفاع الدولي «آيدكس 2019» الذي يقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

وزار معاليه، خلال الجولة، عدداً من أجنحة الشركات الدولية المشاركة في المعرض والتي تقدم آخر ابتكاراتها وصناعاتها وإنتاجها من الأنظمة الدفاعية والعسكرية.

وشملت الجولة جناح «الإمارات للأبحاث والتكنولوجيا المتقدمة القابضة» Earth، وجناح «تراست انترناشيونال جروب» Trust.

كما زار البواردي جناح تقنية علم للاستثمار الصناعي السعودي، والشركة السعودية للصناعات العسكرية، وهيئة التصنيع الحربي في جناح السودان.

وتبادل معاليه الحديث مع المشاركين حول أهم معروضاتهم الدفاعية، وأهمية المشاركة في معرض آيدكس كأبرز منصة دفاعية للتكنولوجيا العسكرية في المنطقة.

والتقى معالي محمد بن أحمد البواردي، وزير دولة لشؤون الدفاع، أمس، في مكتبه بمعرض آيدكس 2019 معالي لوبومير ميتنار وزير الدفاع التشيكي، وتم خلال اللقاء، بحث سبل تعزيز علاقات التعاون الدفاعي بين الإمارات والتشيك.

كما جرى استعراض عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وتبادل وجهات النظر بشأنها.

كما استقبل معالي محمد بن أحمد البواردي، وزير دولة لشؤون الدفاع، أمس، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، معالي بريدراغ بوسكوفيتش، وزير الدفاع في الجبل الأسود.

ورحب معاليه بالضيف، وتبادل معه الأحاديث حول علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين الإمارات والجبل الأسود، خاصة فيما يتعلق بالجوانب الدفاعية، كما تطرق اللقاء إلى فعاليات معرض ومؤتمر الدفاع الدولي «آيدكس»، ودوره في تعزيز التصنيع الدفاعي.

واستقبل معالي محمد بن أحمد البواردي، وزير دولة لشؤون الدفاع، أمس، في مكتبه بمعرض آيدكس 2019، معالي ماريا أحمد ديدي، وزيرة الدفاع لدى جمهورية المالديف.

وجرى خلال اللقاء، بحث سبل تعزيز علاقات التعاون الدفاعي بين الإمارات والمالديف، وناقش الجانبان عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

واستقبل معالي محمد بن أحمد البواردي، وزير دولة لشؤون الدفاع، أمس، في مكتبه بمعرض الدفاع الدولي «آيدكس».. معالي أسد الله خالد وزير الدفاع الأفغاني، بحضور مطر سالم علي الظاهري، وكيل وزارة الدفاع، وجرى -خلال اللقاء- استعراض العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية أفغانستان الإسلامية، وسبل تعزيزها في المجال الدفاعي، وتبادل الجانبان وجهات النظر حول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

كما استقبل معالي محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع، أمس، بمكتبه في معرض آيدكس 2019، معالي غونزالو مونيوز اربوليدا نائب وزير الدفاع الكولومبي، واستعرض الجانبان خلال اللقاء علاقات التعاون الدفاعي بين الإمارات وكولومبيا وسبل تعزيزها وتطويرها، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.

كما تم تبادل الرأي ووجهات النظر حول عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

كما التقى معالي محمد بن أحمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع، معالي محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي بجمهورية مصر العربية.

جرى خلال اللقاء، الذي عقد في معرض الدفاع الدولي «آيدكس 2019»، بحث سبل تعزيز التعاون الدفاعي المشترك، انطلاقاً من العلاقات الثنائية المتميزة التي تربط بين دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية، كما تبادل الجانبان وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع في المنطقة، وبحثا عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

كما استقبل معالي محمد بن أحمد البواردي، وزير دولة لشؤون الدفاع صباح أمس في مكتبه في معرض الدفاع الدولي «آيدكس»، معالي زبيدة جلال، وزيرة التسليح الحربي في الحكومة الباكستانية.

ورحب معاليه بالوزيرة الباكستانية، وبحث معها علاقات الصداقة والتعاون التي تجمع البلدين، وسبل دعمها وتطويرها من أجل تحقيق المصالح المشتركة.

كما جرى -خلال اللقاء- استعراض مجالات التعاون القائمة بين البلدين في الجوانب الدفاعية، وسعي البلدين إلى تنميتها لآفاق أوسع وأرحب.

وتبادل الجانبان وجهات النظر حول المستجدات الإقليمية والدولية، وتطورات الأحداث في المنطقة إضافة إلى عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاءات مطر سالم الظاهري، وكيل وزارة الدفاع وعدد من كبار الضباط والمسؤولين في وزارة الدفاع، وأعضاء الوفود المرافقة للضيوف.