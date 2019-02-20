رئيس أركان القوات المسلحة يستقبل عدداً من ضيوف «آيدكس»

أبوظبي (وام) استقبل معالي الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة بمكتبه في «آيدكس 2019» أمس كلاً على حدة معالي دافيد جونستون مستشار التصدير العسكري الأسترالي، والفريق فيرنيك كوروم رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة المجرية، والفريق نيوتاون دي الميديا نائب رئيس هيئة العمليات ممثل رئيس الأركان البرازيلي، واللواء بحري مصطفى العلمي مفتش القوات البحرية الملكية بالمغرب، والدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي المصري، والعقيد يوسف اجهاد رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الوطني للتنمية بجزر القمر.

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