أبوظبي (وام) استقبل العميد الركن سعيد راشد الشحي نائب قائد القوات البرية، بمكتبه في معرض الدفاع الدولي «آيدكس 2019»، الفريق أول داتو سري بنجليما حاج أحمد نووي قائد القوات البرية الماليزية، وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون التي تربط بين دولة الإمارات وماليزيا، والسبل الكفيلة بتطويرها.

كانت هذه تفاصيل خبر نائب قائد القوات البرية يستقبل قائد القوات البرية الماليزية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.