منتجات لشركات وأجنحة لأول مرة بـ«آيدكس»

إبراهيم سليم (أبوظبي)

تميزت الأجنحة المشاركة في معرض الدفاع الدولي آيدكس أبوظبي 2019، بحرص كافة الشركات على تقديم منتجات عسكرية تعرض لأول مرة على مستوى الشركات العالمية أو الشركات العاملة في مجال التسليح، وأجمع المشاركون على أن المعرض يعتبر من أهم منصات الترويج والتسويق، وعقد الصفقات في المنطقة، كما أن الدول العربية أسهمت بشكل فاعل في هذه الدورة بتقديم منتج بأيادٍ محلية سواء من مصر أو الأردن أو السعودية، وهي من أبرز الدول العربية المشاركة بخلاف عروض قوية ومنتجات راقية قدمها البلد المضيف دولة الإمارات العربية عبر أجنحتها المختلفة.

وعرض جناح وزارة الإنتاج الحربي بجمهورية مصر العربية سيارة من طراز S100، وتعرض لأول مرة في معرض آيدكس أبوطبي 2019، وهي إنتاج محلي وبأيد مصرية بحسب اللواء مهندس يسري محمود حسن النمر رئيس مجلس إدارة مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات (مصنع 200 الحربي). وأعرب النمر عن تقديره لدولة الإمارات، والحرص الدائم من جانب جمهورية مصر العربية على المشاركة في فعاليات معرض آيدكس والذي يعد من المعارض المهمة ومصدر اعتزاز للأمة العربية، لافتاً إلى أن الصناعة المصرية في مجال التسليح تشهد تطوراً مستمراً، وأن جميع المنتجات التي يتم إنتاجها ليست مقتصرة على مصر فقط، بل هي في خدمة من يحتاج إليها في الوطن العربي، مؤكداً فخره بما وصلت إليه الصناعة المصرية في هذا المجال.

وأشار إلى أن مصر حرصت على المشاركة هذا العام بعدد من المنتجات المتنوعة ومنها ما يعرض لأول مرة، ومن بينها سيارة من طراز S100، وهذه الآلية لها 10 استخدامات تصلح كعربة قتالية وناقلة جنود وإسعاف وقيادة وسيطرة ومواصلات واستطلاع وهاون، وتعمل أيضاً كقاذف صاروخي ومقذوفات مضادة للدبابات ورص وإزالة ألغام، وتبلغ سرعتها 120 كيلومتراً/‏‏ ساعة في الأراضي الممهدة و100 كيلومتر/‏‏ ساعة في الأراضي غير الممهدة والوعرة. وتتمتع بنظام حماية عال يصل إلى قدرتها على تحمل 14.5 طلقة وتصل حمولتها إلى 18 طناً.

وأشار اللواء يسري النمر إلى أن: السيارة المدرعة الثانية التي نشارك بها في «آيدكس» هذا العام من طراز S500 وتتمتع بالعديد من المزايا ولها 5 استخدامات منها ناقلة جنود وعربة قتالية خفيفة ومقذوفات مضادة للدبابات وقاذف صاروخي وإسعاف وقيادة وسيطرة وحرب إلكترونية وتشمل أجهزة الإعاقة وأجهزة الاتصال، وتتميز بالسرعة حيث تبلغ سرعتها 140 كيلومتراً/‏‏ساعة بالأراضي الممهدة و120 كيلومتراً/‏‏ساعة في الأراضي غير الممهدة والوعرة، وأشار إلى تميز الآلية بتوفير معدل حماية عال، وتصل حمولتها إلى 8.5 طن وتتميز بالسرعة وخفة الحركة والقدرة على المناورة، وتعد مشاركة مصر هذا العام الأكبر مقارنة مع المشاركات السابقة حيث يضم جناحها ثلاث مشاركات لمؤسسات عسكرية مصرية.

جديد «مرسيدس»

وحرصت شركة «مرسيدس» على المشاركة في الدورات السابقة من معرض آيدكس أبوظبي، وبحسب مسؤولين في الجناح، فإن معرض «آيدكس» في أبوظبي يعد البوابة لكافة العاملين في قطاع التصنيع لإبراز منتجاتهم، وفرصة لتبادل المعلومات وفتح أسواق جديدة.

وقدمت شركة «مرسيدس» لرواد المعرض أحدث منتجاتها 4×4 mrv وهي قطعة واحدة أنتجت وفي انتظار العملاء، والسيارة تتميز بكونها صالحة لكافة الأغراض المدنية وغير المدنية، وتستطيع اجتياز المناطق الوعرة والرملية وتصلح للمطاردة ولديها القدرة على المناورة، كما تتميز السيارة بإمكانية القدرة علي تعديل وضعية الأفراد بها وهي قادرة على حمل 6 أفراد إضافة إلى إمكانية تصفيح السيارة حيث تم عرض هيكل السيارة التي لفتت أنظار زوار المعرض، وحمولة السيارة 3 أطنان معدات وأشخاص.

وأنتجت الشركة قطعة واحدة منها وهي المعروضة لأول مرة في معرض آيدكس أبوظبي 2019، بحسب ياسر الزيتاوي مهندس المبيعات للشركة الألمانية، الذي قال إن اختيار معرض أبوظبي لعرض منتجات الشركة باعتباره معرض صفقات ومنصة وبوابة رئيسية لعرض أحدث منتجاتنا، خاصة أن السيارة متعددة الأغراض وتصلح كناقل وللاستكشاف والمطاردة وقادرة على اجتياز المناطق الوعرة.

وأشار إلى أن جناح الشركة يقدم عدداً من المنتجات حيث يعرض عدداً من سيارات النقل والإمداد والتي تتراوح حمولاتها بين 5 أطنان إلى 250 طناً، وكلها تعرض لأول مرة، وكافة المعروض من منتجات الشركة يعرض أو يشارك لأول مرة بالمعرض والذي يعد بالنسبة لرواد التصنيع والمستثمرين نافذة مهمة لعقد الصفقات سواء خلال المعرض أو عقب المعرض.

سيارة للسحب في المناطق الوعرة

كما شهد جناح الشركة عرض سيارة 8×8 arocs لأغراض السحب في المناطق الوعرة والخدمات اللوجستية بـ625 حصاناً وناقل حركة أوتوماتيكي وحمولة تصل إلى 250 طناً ومزودة بونشي حمولة كل ونش 30 طناً وهي سيارة متعددة الأغراض للأعمال المدنية وغير المدنية، ومزودة بكابينة تتسع لـ6 أفراد.

وعرضت الشركة سيارة متعددة الأغراض من فئة zetros 8×8 ومجهزة للسير في المناطق الوعرة، وتصلح لحمل المعدات الثقيلة، وحمولتها تصل إلى 20 طناً، كما عرض الجناح سيارة ليمونج مجهزة للسير في الأماكن الأكثر وعورة، وبها جهاز تفريغ هواء أوتوماتيكي وتستطيع اجتياز المناطق المائية أيضاً والجبال وهي متعددة الأغراض وحمولتها 5 أطنان.