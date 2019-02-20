4 اتفاقيات لشركات سعودية باليوم الثالث

أبوظبي (الاتحاد)

شهد الجناح السعودي في معرض الدفاع الدولي «آيدكس» في دورته الـ14 ومعرض الدفاع البحري «نافدكس 2019» في دورته الخامسة بالعاصمة أبوظبي في يومه الثالث إقبالاً منقطع النظير من قبل زوار المعرض، وحازت عروض الشركات والمؤسسات السعودية على إعجاب الزوار من حيث دقة التصنيع وروعة التصميم والكفاءات الوطنية المتميزة.

وعلى هامش المعرض وقعت شركة الإلكترونيات المتقدمة مذكرة تعاون مع شركة «التدريع» لتصنيع وتجميع أجسام العربات غير المأهولة بما يسهم في رفع مستوى الجاهزية العسكرية.

ومن المنتظر أن يسهم توقيع هذه المذكرة بشكل مباشر في إثراء التصنيع العسكري ونمو الناتج المحلي وسعياً لتحقيق أحد أهداف رؤية المملكة 2030 في نقل وتوطين التقنية، وستُسهم هذه المذكرة في خلق فرص وظيفية واكتساب مهارات تقنية ودعم القدرات الوطنية وتمكينها.

كما وقعت شركة الإلكترونيات المتقدمة مذكرة تعاون مع شركة «الصير» الإماراتية، وتهدف الاتفاقية للتطوير والتصنيع المشترك للقوارب البحرية غير المأهولة مساهمةً في توفير الدعم اللوجستي للقوات البحرية الملكية السعودية، ويشكل توقيع هذه المذكرة بين الشركات السعودية والإماراتية جانباً من التأكيد على عمق العلاقات بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والتي من شأنها الوصول إلى أعلى مستويات التكامل والتشارك في مختلف المجالات والقطاعات.

من جهتها توصلت شركة «ايراف» الصناعية السعودية وشركة مارين أولوتك الفنلندية إلى اتفاق متبادل يقوم بموجبه الطرفان بتصنيع الزوارق بجميع أنواعها وتجهيزها بأنظمة التسليح وأبراج الرماية الإلكترونية المختلفة في المملكة العربية السعودية وذلك لتغطية احتياجات السوق السعودي، ومن خلال هذا الاتفاق ستقوم شركة مارين أولوتك بتوفير التقنية والمعرفة لتصنيع هذه الزوارق بمرافق شركة إيراف الصناعية وبإشراف كوادر سعودية.