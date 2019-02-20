6 مشاريع طلابية تفوز في تحدي تصميم الأحمال للطائرات من دون طيار

أبوظبي (الاتحاد) استضافت مسابقة تحدي تصميم الأحمال لأنظمة الطائرات من دون طيار في الإمارات، والتي نظمتها شركة «لوكهيد مارتن» الأميركية الرائدة عالمياً في قطاع الأمن والطيران والمدرجة في بورصة نيويورك بالرمز «LMT»، بالشراكة مع شركة مبادلة للاستثمار (مبادلة)، احتفالية للمرشحين النهائيين بمناسبة اختتام برنامج العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، أمس، بمشاركة طلاب جامعات بالدولة، وذلك على هامش معرض ومؤتمر الدفاع الدولي (آيدكس 2019)، حيث أنجزت الفرق المشاركة بنجاح الاختبار الميداني لحمولاتها، وستحتفظ بالملكية الفكرية لمشاريعها لاستكشاف فرصها المحتملة في التطبيق والمتابعة. وفازت في المسابقة 6 مشاريع طلابية مبتكرة من جهات تعليمية مختلفة في الدولة.

وخلال مراسم الاحتفال الذي أقيم في جناح شركة «لوكهيد مارتن» بمركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك)، تم تكريم المتسابقين النهائيين المشاركين في البرنامج لجهودهم، ومُنحوا شهادات تقدير عن إنجازاتهم؛ حيث استعرض الطلاب كيفية دمج حمولاتهم ضمن وظائف أنظمة الطيران من دون طيار من لوكهيد مارتن، والتي يمكن تطبيقها في قطاعات البيئة والمرافق والبحث والإنقاذ والنفط والغاز والغابات.

وقال روبرت إس هارورد، الرئيس التنفيذي لشركة «لوكهيد مارتن» في الشرق الأوسط: «أطلقنا مسابقة تصميم الأحمال بهدف تحفيز الشباب في دولة الإمارات، وتمكينهم من مواصلة تطوير مهاراتهم والمساهمة في تطور البلاد على المدى البعيد»، موضحاً أن هذا البرنامج العملي أسهم في تعزيز الالتزام ودعم القدرات التي ستتيح أمام الجيل الجديد من القيادات فرصة لبناء مستقبل أكثر أمناً وازدهاراً لجميع أبناء الوطن.

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