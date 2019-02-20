4.8 مليار درهم قيمة صفقات اليوم الثالث لـ «آيدكس»

بسام عبد السميع (أبوظبي)

بلغت صفقات اليوم الثالث لمعرضي «آيدكس» و«نافدكس» 2019، أكثر من 4.87 مليار درهم قيمة 28 عقداً، توزعت بين 8 عقود مع شركات دولية بقيمة 514.8 مليون درهم، و20 عقداً مع الشركات المحلية بقيمة 4.36 مليار درهم، ليرتفع إجمالي قيمة الصفقات لثلاثة أيام مضت من «آيدكس» إلى 16.86 مليار درهم قيمة 85 عقداً، بحسب ما أعلنه العميد ركن محمد خميس الحساني، المتحدث الرسمي لمعرض «آيدكس».

وجاء هذا الإعلان خلال مؤتمر صحفي بحضور العقيد الركن بحري فهد ناصر الذهلي، المتحدث الرسمي باسم معرض الدفاع البحري «نافدكس».

وقال الحساني: «إن القيمة الإجمالية للصفقات المبرمة مع الشركات الخارجية في اليوم الثالث للمعرض بلغت 514.8 مليون درهم، وتضمنت التعاقد مع مركز الملك عبدالله من المملكة الأردنية الهاشمية لشراء صواريخ م/‏‏د ومناظير لمصلحة وحدات القوات المسلحة بقيمة 64.6 مليون درهم».

كما تم التعاقد مع شركة Environment Tectonics الأميركية لشراء وتحديث معدات ومشبهات التدريب بالمركز الطبي لمصلحة القوات الجوية بقيمة 53.9 مليون درهم، والتعاقد مع شركة Digital Globeinc الأميركية، لتقديم خدمات التصوير الفضائي لمصلحة القوات المسلحة 152.5 مليون درهم، والتعاقد مع شركة Camber Corporation الأميركية أيضاً لتوفير خدمات استشارية لمصلحة قيادة الدفاع الكيميائي بقيمة 5.5 مليون درهم.

صفقة باكستان

وشملت الصفقات التعاقد مع شركة Global Industrial & Defence Solution الباكستانية، لشراء ذخائر لسلاح قيادة التموين والنقل بقيمة 60.8 مليون درهم.

كما شملت العقود المبرمة مع الشركات الخارجية التعاقد مع شركة Joint Stock Company الروسية لشراء ذخائر عيار 100 ملم للناقلة BMP3 لمصلحة القوات البرية بقيمة 57.9 مليون درهم، والتعاقد مع شركة «ثالس» الفرنسية لشراء سونار مقطور من نوع Captasi لمصلحة القوات البحرية بقيمة 93.7 مليون درهم، بالإضافة إلى التعاقد مع شركة Fnss Savunma التركية لتوريد قطع غيار وإصلاح ناقل الظبيان M113 لمصلحة سلاح الصيانة العامة بقيمة 25.7 مليون درهم.

وبدوره، أفاد العقيد الركن بحري فهد ناصر الذهلي، المتحدث الرسمي باسم معرض الدفاع البحري «نافدكس»، أن قيمة العقود الموقعة مع 20 شركة محلية وصلت إلى ما يقارب 4.36 مليار درهم.

وشملت الصفقات مع الشركات المحلية التعاقد مع شركة الفهد للأنظمة لتركيب أنظمة أمنية وتقسيمه إلى قسمين، الأول لمصلحة حرس الرئاسة بقيمة 4.9 مليون درهم، والثاني لمصلحة القيادة العامة للقوات المسلحة بقيمة 1.9 مليون درهم.

استئجار معدات

كما شملت صفقات التعاقد مع شركة الجابر لتقديم خدمات الإسناد الفني وتوريد قطع غيار الآليات العسكرية لمصلحة قيادة سلاح الصيانة العامة بقيمة 24 مليون درهم، والتعاقد مع شركة الفتان لاستئجار معدات بحرية لمصلحة جهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل بقيمة 14.8 مليون درهم.

كما تعاقدت القوات المسلحة مع شركة المسعود لخدمات الصيانة والإصلاح، وتوفير قطع الغيار وخدمات القطر لمصلحة سلاح الصيانة العامة بقيمة 18 مليون درهم، إلى جانب التعاقد مع شركة الرميثي لتوريد قطع الغيار والإصلاح والاستشارات الفنية والتدريب لآليات القوات المسلحة كافة والمعدات الفردية لمصلحة قيادة سلاح الصيانة العامة بقيمة 30 مليون درهم.

كما تضمنت صفقات اليوم الثالث مع الشركات المحلية التعاقد مع شركة أطلس لتركيب وصيانة أنظمة أمنية لمصلحة القوات المسلحة بقيمة 4.7 مليون درهم.

كاميرات حرارية

وكذلك التعاقد مع شركة IGG لتوفير قطع غيار وصيانة لآليات القوات المسلحة لمصلحة سلاح الصيانة العامة بقيمة 270 مليون درهم، والتعاقد مع الشركة ذاتها لشراء كاميرات حرارية لمصلحة القوات البرية بقيمة 28.5 مليون درهم، بالإضافة إلى التعاقد مع شركة Renk UAE لتوريد قطع غيار الدبابة لوكليرك لمصلحة قيادة سلاح الصيانة العامة بقيمة 90 مليون درهم، والتعاقد مع شركة Central & Motors لشراء إطارات لمصلحة آليات القوات المسلحة لمصلحة سلاح الصيانة العامة بقيمة 20 مليون درهم.

كما جرى التعاقد أيضاً مع شركة كراكال لشراء الأسلحة والذخائر: بندقية هجومية من نوع CAR 816 - ومسدس كراكال CP-320 عيار ملم – بندقية قناصة من نوع بيرت (BARRETT) 12.7 مع الإكسسوارات لمصلحة وحدات القوات المسلحة بقيمة 29.9 مليون درهم، والتعاقد مع شركة درويش بن أحمد لتقديم الصيانة والدعم الفني وتوفير قطع الغيار، بالإضافة إلى تقديم خدمات لقطر المركبات لمصلحة قيادة سلاح الصيانة العامة بقيمة 70 مليون درهم.

الإسناد الفني

كما تم التعاقد مع شركة Emirates General Transport، لتوفير خدمات الصيانة والإصلاح والعمرة لمصلحة سلاح الصيانة العامة بقيمة 56 مليون درهم، والتعاقد مع شركة الاتحاد لبناء السفن لتقديم الإسناد الفني، وتوفير قطع الغيار للزوارق والسفن لمصلحة القوات البحرية بقيمة 60 مليون درهم.

وتم التعاقد مع شركة AL HAMRA Trading، لشراء عربات التحكم لإزالة الذخائر لمصلحة قيادة القوات البرية بقيمة 26.4 مليون درهم، إلى جانب التعاقد مع شركة Star Satellite لمنظومة الاتصال بالأقمار الصناعية لمصلحة القوات البحرية بقيمة 34.9 مليون درهم.

أكبر صفقة

وجاءت الصفقة الأكبر لليوم الثالث لمصلحة شركة محلية، حيث تم التعاقد مع شركةAL Jassor Heavy Vehicle لآليات آرما (8*8) لمصلحة القوات البرية بقيمة 2.42 مليار درهم.

وجرى التعاقد مع شركة Knowledge Point للحصول على الاستشارات التخصصية لبناء وتطوير قدرات القوات المسلحة بقيمة 105.9 مليون درهم، والتعاقد مع شركة خالد فرج لتوفير خدمات النقل البحري عن طريق استئجار سفن لمصلحة مديرية العمليات المشتركة بقيمة 85.4 مليون درهم، والتعاقد مع شركة اعتماد لتركيب منظومة أمنية لمصلحة جهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل بقيمة 949.98 مليون درهم.