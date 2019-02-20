سعيد بن محمد وسعيد بن طحنون يقدمان العزاء في وفاة شيخة الشامسي

العين (وام) قدم الشيخ الدكتور سعيد بن محمد آل نهيان، واجب العزاء في وفاة المغفور لها شيخة محمد عديل الشامسي، أخت عديل بن محمد الشامسي، ووالدة كل من عبدالله، ومحمد ابني سعيد بن مسلم الشامسي، وذلك لدى زيارته مجلس العزاء في منطقة زاخر بمدينة العين، وعبر الشيخ سعيد بن محمد آل نهيان عن خالص تعازيه ومواساته إلى أسرة وأبناء الفقيدة، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

كما قدم معالي الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان، واجب العزاء إلى عبدالله سعيد بن مسلم الشامسي، وشقيقه محمد في وفاة والدتهما «رحمها الله».

وأعرب معالي الشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان -خلال زيارته أمس الأول خيمة العزاء في مجلس زاخر بمدينة العين- عن أحر تعازيه وصادق مواساته لأسرة وذوي الفقيدة، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

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