حمدان بن زايد يشيد بجهود الحفاظ على استقرار المجتمع

أبوظبي (وام)

أشاد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، بجهود ضباط وأفراد القيادة العامة لشرطة أبوظبي، في الحفاظ على الأمن والاستقرار في المجتمع، ورفع مستوى الشعور بالأمن والأمان لدى المواطنين والمقيمين.

وقال سموه، إن شرطة أبوظبي أولت الاهتمام الكبير لتعزيز الأمن والطمأنينة من خلال تبني استراتيجية شاملة ومبادرات متميزة لتطوير العمل الشرطي، وتعزيز مشاركة الجمهور في مجالات الوقاية من الجريمة والظواهر السلبية لحماية مكتسباتهم في الماضي والحاضر والمستقبل، وتحمل مسؤولياتهم تجاه المجتمع في أحيائهم وتجمعاتهم السكنية، ليكون دورهم مكملاً لدور الشرطة. جاء ذلك لدى استقبال سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، في قصر البحر، فريق «المرصاد» الذي تشرف عليه القيادة العامة لشرطة أبوظبي، ممثلة في إدارة الدوريات الخاصة في قطاع الأمن الجنائي لشرطة أبوظبي، بحضور سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دائرة النقل في أبوظبي. واستمع سموه من الرائد الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، رئيس فريق «المرصاد»، إلى عرض حول نشاطات وبرامج الفريق الذي يعد أحد المشاريع العملياتية المبتكرة لشرطة أبوظبي، وتم تشكيله سنة 2016 تحت لجنة التطوير المستقبلي لمنطقة مصفح بأمر من المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وبمشاركة عدد من الجهات الحكومية التابعة للمجلس التنفيذي في إطار رؤية أبوظبي 2030.

ويهدف المشروع استراتيجياً إلى مكافحة الجريمة، وجعل المناطق والطرق أكثر أمناً، وتوفير الدعم والتأمين المستمر لمفتشي الجهات الحكومية. وقال الرائد الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، إن الفريق يقوم بالتعاون مع مفتشي الجهات الحكومية برصد الظواهر السلبية التي تساعد في خلق بيئة خصبة للجريمة والمجرمين، ومن ثم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة من جميع الجهات المشاركة لإزالة الظاهرة أو وضع حلول بديلة منظمة لتجنب الظواهر غير القانونية.

وأضاف: «إن فريق (المرصاد) يتصدى كذلك للعديد من التحديات مثل مكافحة الأسواق العشوائية والباعة المتجولين، ونقل وتخزين المحروقات بشكل غير آمن، وتكدس المركبات والعمالة السائبة والورش، وأعمال الخراطة غير القانونية، والسكنات العشوائية».

حضر اللقاء، سلطان بن خلفان الرميثي، وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وأحمد مطر الظاهري، مدير مكتب سمو ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، والعقيد حمدان سيف المنصوري، مدير مديرية شرطة منطقة الظفرة، وعدد من ضباط شرطة أبوظبي.