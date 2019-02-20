الامارات | دبي تستورد 7.5 ملايين طن أغذية العام الماضي

شكرا لقرائتكم خبر عن دبي تستورد 7.5 ملايين طن أغذية العام الماضي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بلغت واردات دبي من الغذاء العام الماضي نحو سبعة ملايين و505 آلاف و337 طناً، مقارنة بثمانية ملايين و56 ألفاً و368 طناً عام 2017، وسبعة ملايين و299 ألفاً و163 طناً عام 2016، بحسب مدير إدارة سلامة الغذاء في بلدية دبي، المهندسة إيمان البستكي.

وقالت البستكي، لـ«الإمارات اليوم» إن واردات دبي من الأغذية العام الماضي توزعت على 336 ألفاً و825 شحنة، مقارنة بـ351 ألفاً و817 شحنة عام 2017، و351 ألفاً و737 شحنة عام 2016.

وأشارت إلى أن منتجات الحبوب تصدرت واردات دبي من الأغذية العام الماضي، حيث بلغت مليوناً و465 ألفاً و306 أطنان، وجاءت الفاكهة في المرتبة الثانية بمليون و278 ألفاً و374 طناً، واحتلت الخضراوات المركز الثالث بمليون و245 ألفاً و187 طناً، وحلت البقوليات والبذور والمكسرات في المركز الرابع بمليون و145 ألفاً و723 طناً.

وذكرت البستكي أن واردات السكر والمواد الغنية به «السكاكر» بلغت العام الماضي 519 ألفاً و74 طناً، وواردات اللحوم 451 ألفاً و308 أطنان، ومنتجات الألبان 320 ألفاً و73 طناً، والزيوت والدهون 235 ألفاً و549 طناً، والأسماك والمأكولات البحرية 145 ألفاً و551 طناً، والمياه 105 آلاف و245 طناً.

وأفادت بأن استيراد الأغذية يتطلب الحصول على رخصة تجارة المواد الغذائية من أي جهة مانحة للترخيص في الإمارات، وتسجيل المؤسسة الغذائية على الموقع الالكتروني.

وأضافت أن المستندات اللازمة عند الاستيراد هي شهادة صحة معتمدة من السلطة الغذائية الحكومية في بلد المنشأ، وقائمة بأصناف الشحنات المستوردة، وشهادة ذبح حلال لأي لحوم أو دواجن أو منتجات تحتوي على مواد حيوانية، وأية وثائق تطلبها بلدية دبي حسب المستجدات العالمية والإطارات الغذائية.