الامارات | «التربية» تمنح الطلبة صلاحية تحديد موعد ومكان اختبار «إمسات»

شكرا لقرائتكم خبر عن «التربية» تمنح الطلبة صلاحية تحديد موعد ومكان اختبار «إمسات» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - «التربية» وفرت 46 مركزاً على مستوى الدولة لأداء الاختبار. الإمارات اليوم

منحت وزارة التربية والتعليم طلبة الصف الثاني عشر صلاحية تحديد الموعد والمكان اللذين يرغبون فيهما لتأدية اختبار الإمارات القياسي (إمسات EmSAT)، لافتة إلى أن فترة أداء الاختبار ممتدة حتى شهر يونيو المقبل.

وأكدت الوزارة على موقعها الإلكتروني، أخيراً، توافر العديد من جلسات التقدم للاختبار حتى شهر يونيو المقبل، مشددة على ضرورة أن يختار كل طالب المكان الأنسب له لأداء الاختبار، وعليه الانتظار للجلسة التالية في حال عدم توافر مكان شاغر في الجلسة المرغوبة لأداء الاختبار فيها.

جاء ذلك رداً على مطالبات ذوي طلبة في المرحلة الثانوية بزيادة عدد مراكز امتحانات الاختبارات الوطنية القياسية «إمسات»، بما يتناسب مع عدد الطلبة المستهدفين بالامتحان في كل إمارة حتى لا يضطروا للتسجيل في مكان بعيد، ما يتسبب في إرهاقهم عند الانتقال إلى مكان الامتحان والعودة منه، فضلاً عن أن بُعد المكان يتسبب في استنزافهم للوقت.

وطالب ذوو طلبة في الصف الثاني عشر، محمود حسام، وهالة وائل، وخالد عبدالحميد، وزارة التربية والتعليم بأن تحدد المراكز في كل إمارة حسب عدد الطلبة المستهدفين بها، بحيث يمكن إجراء امتحان المادة الواحدة من مواد اختبارات الإمسات إلى مرحلتين، ويؤدي الطالب الامتحان في الإمارة التي يسكن بها، ما سيوفر عليه الوقت والجهد، مؤكدين أن الطالب يعاني من الكم الهائل من الامتحانات طوال العام الدراسي، ما بين اختبارات تقييمية وإمسات واختبارات نهاية كل فصل دراسي، ما يجعل الطالب وأسرته في حالة طوارئ داخل البيت باستمرار.

وقال مصدر في الوزارة لـ«الإمارات اليوم» إن الوزارة تلقت العديد من الملاحظات حول اضطرار طلبة في دبي والشارقة وعجمان إلى أداء الامتحان في مدينة العين، بسبب عدم توافر الأماكن في مراكز الامتحانات في مناطق سكنهم، عازياً ذلك إلى أن «السيستم» يوقف عملية التسجيل في أي مركز بعد اكتمال العدد، ولذلك فإن الطالب الذي لم يسارع بالتسجيل يكون بين خيارين إما التسجيل في مركز آخر أو الانتظار حتى موعد ثانٍ، إذ إن فترة أداء اختبارات الامسات مستمرة حتى شهر يونيو المقبل. وأكد أن الوزارة وفرت 46 مركزاً على مستوى الدولة لأداء الاختبار، مضيفاً أن الطلبة لديهم فرصة في تغيير وتحديد المواعيد لتطبيق الاختبار حتى نهاية شهر يونيو، ويستطيع الطالب أن يغير طبقاً لظروفه عن طريق الرابط نفسه لاختيار مكان الامتحان.

وحددت الوزارة على موقعها الإلكتروني ثلاث خطوات للتسجيل في «إمسات»، هي أن يتواصل الطالب مع منسق المدرسة لتسجيل الهوية الإماراتية، ثم يقوم بتفعيل حسابه عن طريق رابط يصله على البريد الإلكتروني المسجل، وبعدها يقوم بالتسجيل في الاختبارات المطلوبة منه من خلال بوابة اختبار الإمارات القياسي

https://emsat-uat.moe.gov.ae/emsatregistration

وأكدت الوزارة إلزامية اختبار «إمسات» لطلبة الصف الثاني عشر من مواطني الدولة في جميع المدارس الحكومية والخاصة (منهاج وزارة التربية والتعليم والمناهج الدولية الخاصة)، ولطلبة الصف الثاني عشر الإماراتيين والمقيمين الدارسين في مراكز التعليم المستمر الحكومية، ولطلبة الصف الثاني عشر من المقيمين من طلبة المدارس الخاصة التابعة لمنهاج وزارة التربية والتعليم، وللطلبة الإماراتيين المتقدمين للابتعاث خارج الدولة، ولطلاب الخدمة الوطنية والمتقدمين إلى الكليات العسكرية، إضافة إلى الطلبة المواطنين والمقيمين الراغبين في إكمال دراستهم في إحدى الجامعات الحكومية أو الخاصة في الدولة.