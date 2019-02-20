الامارات | زبون غاضب يسرق «تاكسي» ويحطم واجهة فيلا

شكرا لقرائتكم خبر عن زبون غاضب يسرق «تاكسي» ويحطم واجهة فيلا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال سائق أجرة إن زبوناً غاضباً سرق التاكسي منه وصدم فيلا، ودانت محكمة الجنايات في دبي المتهم (رجل عربي)، وقضت بحبسه عاماً والإبعاد، وأحالته إلى محكمة الجنح لمحاكمته في بقية الاتهامات. وكانت النيابة وجهت إليه تهم سرقة تاكسي وصدم فيلا، وتحطيم سيارة أخرى ودراجة هوائية، ومقاومة رجال الشرطة أثناء القبض عليه، والاعتداء على سائق التاكسي، تحت تأثير المشروبات الكحولية.

وأنكر المتهم خلال محاكمته الاتهامات الموجهة إليه، مكتفياً بالقول «لم أفعل ذلك، ولا أذكر شيئاً من الذي حدث ذاك اليوم».

وقال سائق التاكسي خلال إفادته في المحكمة إنه قام بتوصيل المتهم إلى وجهته يوم الواقعة، وطلب منه الأخير الانتظار إلى حين إحضار نقود من الداخل، لكنه لم يعد لفترة طويلة، فتوجه السائق إلى الداخل لتفقد ما يحدث، وترك السيارة في حالة تشغيل.

وأضاف أنه فوجئ بالمتهم يحطم سيارة متوقفة أمام الفيلا، طراز «تويوتا»، مستخدماً دراجة هوائية، فحاول منعه، إلا أنه بادر بالاعتداء عليه، ثم تمادى المتهم بالجري نحو التاكسي، وقاده حتى صدم مدخل فيلا قريبة، لافتاً إلى أنه اتصل بالشرطة للسيطرة على الزبون الغاضب.

وبحسب التحقيقات، فإن المتهم واصل التصرف بجموح بالغ، حتى بعد وصول الشرطة، إذا أهان عنصري الدورية، وظل يركل الباب الخلفي للمركبة العسكرية، بينما كان يحاول رجلا الشرطة إدخاله فيها.

وقضت محكمة الجنايات في دبي بإدانته وحبسه لمدة عام، يليه الإبعاد، كما أحيل إلى محكمة الجنح لمحاكمته في اتهامات أخرى.