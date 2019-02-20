الامارات | حافلة ذكية تنشر التوعية المرورية بين الطلاب

شكرا لقرائتكم خبر عن حافلة ذكية تنشر التوعية المرورية بين الطلاب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - الطاير خلال تدشين حافلة السلامة الذكية. من المصدر

دشن المدير العام رئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، مطر الطاير، حافلة السلامة الذكية، لتعزيز التوعية المرورية الموجهة لطلاب المدارس في دبي.

واطلع الطاير على تجهيزات حافلة السلامة الذكية، والبرامج والتطبيقات المتوافرة داخلها لتدريب الطلاب وتعريفهم بقواعد السلامة المرورية، كما تعرف إلى الإمكانات والمزايا التي توفرها الحافلة، التي روعي في تصميمها الداخلي والخارجي مساعدة المتخصصين في التوعية المرورية على توصيل رسائل السلامة المرورية لطلاب المدارس، وتشجيعهم على الالتزام بها، بهدف المحافظة على خلو المدارس والمناطق المحيطة بها من حوادث الوفيات المرورية، حيث نجحت الهيئة في السنوات السبع الماضية في الحفاظ على معدل (صفر وفيات في مناطق المدارس).

وصممت الحافلة من الداخل ومن الخارج وفق خطة علمية وفنية تمت مناقشتها مع الشركة الراعية للمشروع (STS)، وطبقاً لدراسات حديثة أكدت أن الأساليب التعليمية التي تمزج المعلومة بالترفيه تعمل على ترسيخ قواعد الثقافة المرورية الصحيحة لدى الأجيال الجديدة بشكل أفضل بكثير من الوسائل التقليدية في تدريب الأطفال على قواعد السلامة المرورية.

وتحتوي الحافلة من الداخل على شاشات إلكترونية تفاعلية مزودة ببرامج تعليمية ترفيهية، تمت مراجعتها من قبل المختصين بالسلامة المرورية في الهيئة، إضافة إلى امتداد التجهيزات التوعوية إلى خارج الحافلة، حيث توضع على الأرضية المحيطة بالحافلة ألوان مختلفة، للإشارة إلى المناطق الخطرة حولها والمناطق الأشد خطورة، إضافة إلى وجود أجهزة استشعار في المناطق الخطرة، تصدر أصواتاً تنبيهية عند عبور الطلاب بجوارها، كما أن الحافلة مزودة بألواح شمسية لاستخدام الطاقة النظيفة لتشغيل الشاشات والبرامج داخلها.

حضر تدشين الحافلة المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق، المهندسة ميثاء بن عدي، والمدير التنفيذي لشركة خدمات النقل المدرسي (STS) ستيف بورنيل.

وأكد الطاير أن هيئة الطرق والمواصلات تولي محور السلامة المرورية أهمية قصوى، وضمنته في رؤيتها «تنقل آمن وسهل للجميع»، ونفذت في هذا الصدد العديد من المشروعات والخطط والمبادرات، لرفع مستوى السلامة المرورية بمفهومها الشامل، وخفض حوادث المشاة، وتطوير مستوى ثقافة السلامة المرورية لمستخدمي الطريق في دبي، كما تعمل الهيئة مع القيادة العامة لشرطة دبي على تنفيذ ما ورد في الإطار العام للخطة التنفيذية الخمسية لاستراتيجية السلامة المرورية، الذي يتضمن أربعة محاور رئيسة، هي الرقابة والضبط المروري، وهندسة الطرق والمركبات، والتوعية المرورية، ومحور تطوير الأنظمة والإدارة، وكذلك مؤشرات الأداء الاستراتيجية ومستهدفات استراتيجية السلامة المرورية لإمارة دبي للأعوام 2017-2021، مشيراً إلى أن وفيات الحوادث انخفضت من 21.9 لكل 100 ألف من السكان في عام 2005 إلى 2.4 لكل 100 ألف في عام 2018.

واستعرضت المهندسة ميثاء بن عدي خلال شرحها أهداف مشروع حافة السلامة الذكية، المتمثلة برفع مستوى الوعي المروري لدى طلاب المدارس في الفئة العمرية (ست سنوات إلى 14 سنة)، مشيرة إلى أن معظم البرامج التوعوية التي تقدمها الحافلة تركز على توعية الطلاب بإجراءات السلامة المرورية داخل وحول الحافلة، وأثناء عبور الطريق.

وذكرت أن برنامج حافلة السلامة الذكية يقدم للطلاب شرحاً عن مناطق الخطر في الحافلة وحولها، مع الاستعانة بجهاز إنذار يصدر التنبيهات تلقائياً عندما يقترب الأطفال من تلك المناطق، كما يقدم البرنامج تجربة مثيرة وعملية، توضح أهمية استخدام حزام الأمان قبل وقوع الحوادث المرورية، ويحتوي برنامج الحافلة على أفلام توعوية مختلفة، تعرض على الطلاب للتعريف بقواعد السلامة المرورية بطرق سهلة وممتعة .

الحافلة تحتوي على

شاشات إلكترونية

تفاعلية مزودة ببرامج

تعليمية ترفيهية.