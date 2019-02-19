حاكم أم القيوين يعزى خادم الحرمين بوفاة عبدالله بن فيصل بن تركي

بعث صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، برقية تعزية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، بوفاة الأمير عبدالله بن فيصل بن تركي "الأول" بن عبدالعزيز آل سعود.
وأعرب صاحب السمو حاكم أم القيوين في برقيته عن بالغ تعازيه و صادق مواساته بوفاة الفقيد، سائلاً العلى القدير أن يتغمده بواسع رحمته و أن يسكنه فسيح جناته.
كما بعث سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، برقية تعزية مماثلة إلى خادم الحرمين الشريفين.
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