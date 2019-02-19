"اعتماد القابضة" تعرض أحدث طائراتها بدون طيار في "آيدكس 2019"

تشارك مجموعة "اعتماد القابضة" الإماراتية، الشركة الرائدة في الصناعات الأمنية والدفاعية، في فعاليات معرض آيدكس 2019، الذي يقام في مركز أبوظبي للمعارض.

وأكد خالد عبيد آل علي رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة اعتماد القابضة أن معرض آيدكس 2019 يعتبر المنصة الأهم لاستعراض منتجات الشركة في المجال الدفاعي، موضحاً ان "اعتماد القابضة" تعتبر من الشركات الرائدة في مجال الدفاع والأمن.

وعبر آل علي عن فخر المجموعة للمشاركة في معرض آيدكس 2019، الذي يكتسب أهمية كبيرة على الصعيدين المحلي والدولي في المجال الدفاعي، مؤكداً السعي لتقديم وتوفير أفضل الخدمات والمعدات، التي من شأنها تعزيز مكانة الدولة في مجال الصناعات الأمنية والدفاعية.

وقال "حرصنا على المشاركة وعرض عدد من الصناعات الإماراتية التي نقوم بتصنيعها وتنفيذها، ونركز على 3 منتجات رئيسية هي الطائرات بدون طيار، التي تستخدم لأغراض التدريب، والاتصالات المشفرة، واستعراض منظومة القيادة والسيطرة لتأمين الحدود والمنشآت الحيوية والمدن".

وذكر آل علي أن "اعتماد القابضة" حرصت على المشاركة بشكل بارز لاستعراض منتجاتها أمام زوار وجمهور المعرض كونها منتجات إماراتية متطورة تؤكد القدرة على التنافس والابتكار والتطور الذي بلغته الصناعات الإماراتية.

وقال إن المشاركة الوطنية تشهد ازدياداً في كل دورة، وتحرص الشركات الوطنية على عرض صناعاتها ومنتجاتها المتطورة، وهذا دليل على حرص قيادتنا الرشيدة على دعم ورعاية الصناعة الوطنية الإماراتية في المجال الدفاعي، والجودة العالية التي تحرص عليها الأمر الذي يعزز من ثقة العملاء في صناعاتنا الدفاعية والأمنية.

ولفت إلى أن "اعتماد القابضة" حريصة على تعزيز الشركة بالكوادر الإماراتية المدربة والمؤهلة والتي تصل نسبتها حوالي 40% من إجمالي الكوادر المؤهلة بالشركة.