"بينار شوكو لبنة" تحصد جائزة "منتج الألبان الأكثر ابتكاراً"

أعلنت "بينار"، العلامة التجارية التركية الرائدة في قطاع الأغذية، حصول منتجها "شوكو لبنة" الذي أطلقته مؤخراً على جائزة ضمن فئة "منتج الألبان الأكثر ابتكاراً" خلال حفل توزيع جوائز "جلفود للابتكار". وقد انعقدت أمسية عشاء توزيع الجوائز السنوية في مركز دبي التجاري العالمي، وشهدت تنافس العديد من العلامات التجارية الشهيرة ضمن 12 فئة مختلفة للجوائز.

وتمثل هذه الجائزة التي حاز عليها منتج بينار الجديد "شوكو لبنة"، دليلاً على التزام العلامة التجارية المتواصل بتقديم منتجات صحية عالية الجودة تلبي تطلعات العملاء، من خلال الاستمرار بإجراء الأبحاث والابتكار وتطوير المنتجات.

ويجمع المنتج الجديد "شوكو لبنة" بين "لبنة بينار" المغذية ونكهة الشوكولاتة اللذيذة، ليوفر العناصر الغذائية الأساسية والطاقة والنكهة الرائعة للأطفال وكافة أفراد الأسرة. وبقوامها الناعم ونكهة البندق الشهية، تقدم "شوكو لبنة" بديلاً صحياً لمنتجات الشوكولاتة القابلة الدهن الأخرى. ويتمتع المنتج الجديد المصنوع بالكامل من حليب البقر الطازج، بالكثير من العناصر المغذية مثل الكالسيوم، ويتميز بانخفاض كميات السكر والدهون إضافة إلى كونه مصدراً غذائياً غنياً بالبروتين. ولا يحتوي المنتج على أي أية مواد مضافة أو حافظة، وهو منخفض في السعرات الحرارية مقارنة بمنتجات الشوكولاتة القابلة للدهن الأخرى المتاحة في السوق.

وبهذه المناسبة، قال آردا سينك توكباس، مدير عام "بينار": "لقد تشرفنا بالحصول على جائزة ’منتج الألبان الأكثر ابتكاراً‘، ونثق بقدرتنا على نيل المزيد من هذه الجوائز المرموقة في المستقبل. ولاشك أن هذه الجوائز تجسد التزام بينار بتقديم منتجات مبتكرة وصحية للمنازل والمطابخ في جميع أنحاء المنطقة، ليستمتع بها جميع أفراد العائلة. ومن خلال وضع تركيزنا دائماً على تلبية احتياجات العملاء والتزامنا بالحفاظ على جودة منتجاتنا ، فإننا ماضون قدماً في تقديم منتجات تواكب تطلعات العملاء وتمنحهم القيمة الغذائية التي يبحثون عنها".

وتكرّم جوائز "جلفود للابتكار" التميز عبر تقديم جوائز للعلامات التجارية والمنتجات، بإطلاق حملة واسعة النطاق تجمع نحو 300 منتج جديد سنوياً، وتضم لجنة التحكيم المعنية بتقديم الجوائز نخبة من رواد قطاع الأغذية، وتختتم فعالياتها بأمسية عشاء رفيعة لتوزيع الجوائز تقام على هامش معرض "جلفود" الذي يحظى باهتمام كبير من وسائل الإعلام والزوار، ويوفر فرصاً ثمينة لتوطيد العلاقات في قطاع الأغذية، والترويج للعلامات التجارية عبر الظهور الإعلامي وكسب فرص الرعاية.

ويقدم منتج "شوكو لبنة" طيفاً واسعاً من الوصفات التي يمكن استخدامها والاطلاع عليها عبر صفحات "بينار" على شبكات التواصل الاجتماعي، وتحضير أصناف صحية ولذيذة من الحلويات للأطفال.

يتوفر منتج "بينار شوكو لبنة" في كبرى المتاجر في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما فيها "كارفور" و"سبينس" و"اللولو" و"وايت روز" و"جمعية الاتحاد التعاونية" والكثير غيرها.